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الشيخة فاطمة تؤكد أهمية توظيف مخرجات «COP28» لخدمة التنمية في العالم

11/30/2023 8:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في دبي عدداً من ضيفات دولة الإمارات المشاركات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ((COP28)) الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.

ونوهت سموها بأهمية توظيف مخرجات ((COP28))، بما يخدم التنمية والتطوير في جميع دول العالم، ويحافظ على البيئة ويصون مواردها للأجيال المقبلة.

واستقبلت سموها كلاً من الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية حرم ملك ماليزيا، والأميرة للا حسناء شقيقة ملك المملكة المغربية، وازالي امباري حرم رئيس جزر القمر، وزيناش تاياتشيو حرم رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، ومونيكا حينجوس حرم رئيس جمهورية ناميبيا، وسيماء وازد كريمة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الصديقة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والبلدان الشقيقة والصديقة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية وما يتعلق بالطفولة وتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير مجتمعاتها.

ومنحت الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وسام العائلة الحاكمة من الدرجة الأولى لولاية (باهانج) الماليزية؛ تقديراً لدور سموها في تعزيز العلاقات بين البلدين في الشؤون الاجتماعية والأعمال الإنسانية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير دور المرأة وتعزيزه في المجتمعات.

كما منحت الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وسام العائلة الحاكمة لولاية (باهانج) الماليزية تقديراً وتثميناً لدورها في المجال الاجتماعي والفكري والثقافي والإسهام في دعم المبادرات المعنية بتطوير المجتمعات.

كما استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) أمس، في دبي روزانجيلا لولا دا سيلفا حرم رئيس جمهورية البرازيل، التي تزور الدولة ضمن وفد بلادها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، ورحبت سموها بضيفة البلاد، متمنية لها زيارة ناجحة وموفقة لوفد بلادها في مؤتمر ( COP28).وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين وشعبيهما الصديقين، وفرص تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية بالمرأة والطفولة والتنمية الاجتماعية في كلا البلدين.

وأطلعت سموها روزانجيلا لولا دا سيلفا على الجوانب الاجتماعية والحضارية في دولة الإمارات، والجهود المبذولة في تقديم أفضل المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير المجتمع وتنميته على مختلف المستويات.من جانبها أشادت روزانجيلا لولا دا سيلفا بمستوى التطور والتقدم، اللذين وصلت إليهما دولة الإمارات، مثمنة دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودعمها للمرأة في الإمارات والمبادرات الإنسانية النوعية العديدة، التي أطلقتها لدعم مجالات الصحة والتعليم في مختلف دول العالم.

كما استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في دبي جورجيا ملوني رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة التي ترأس وفد بلادها إلى مؤتمر ((COP28)) ورحبت سموها، خلال اللقاء، برئيسة وزراء إيطاليا متمنية لها زيارة ناجحة لدولة الإمارات.

وبحثت معها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالتنمية الاجتماعية وتعزيز دور المرأة في البلدين، وأهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في هذه المجالات ، حضر اللقاء عدد من الشيخات والوفد المرافق لرئيسة وزراء إيطاليا.

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