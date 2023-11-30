دبي تنضم إلى مبادرة «مطارات الغد»

أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي، الأكبر في العالم من حيث الحركة الدولية، عن انضمامها رسمياً إلى ((مطارات الغد))، المبادرة التي أطلقت بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس المطارات الدولي، بهدف دعم الجهود المبذولة في صناعة الطيران لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، مع التركيز على المجالات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والتمويل.

وقال سفين ديكرز، مدير التخطيط الاستراتيجي في مطارات دبي: إن انضمامنا للمنتدى الاقتصادي العالمي يأتي من منطلق إدراكنا لأهمية مثل هذه الشراكات في مواجهة تحديات الاستدامة البيئية، إذ يتطلب ذلك توحيد جهود جميع المطارات في سباقنا مع الزمن، بهدف تمهيد الطريق نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الضارة في صناعة الطيران.

وتزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الإمارات استضافت مطارات دبي وفداً من كبار ممثلي ((مطارات الغد)) في اجتماع، تم خلاله مناقشة ثلاثة مشاريع تجريبية، سيتم تطويرها من قبل المبادرة.

واصطحب إدوارد سلاتر، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتخطيط في مطارات دبي، الوفد في جولة على عدد من المرافق الرئيسية في مطار دبي الدولي، بما في ذلك نظام مناولة الأمتعة البالغ طوله 140 كيلو متراً، ونظام الطاقة الشمسية في المبنى رقم 2، وهو الأكبر من نوعه في مطارات الشرق الأوسط.

وتتماشى هذه المبادرة مع التزام مطارات دبي بتعزيز الممارسات المستدامة في قطاع الطيران، من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية.

حيث أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات المستدامة، بما في ذلك تركيب نظام طاقة شمسية مبتكر، يضم 15 ألف لوح، ومعالجة وإعادة استخدام 60% من النفايات في مطار دبي الدولي، وتحويل 100% من نفايات زيت الطهي إلى وقود حيوي، والجهود المستمرة لزيادة مركبات العمليات الأرضية الكهربائية، إضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة، من خلال استبدال المصابيح التقليدية بالمصابيح الموفرة للطاقة.

وتتبنى مبادرة ((مطارات الغد)) نهجاً شمولياً، يتضمن مجالات متعددة، بدءاً من الدفع بالهيدروجين والبطاريات الكهربائية، وصولاً إلى توسيع استخدام الوقود الحيوي والوقود السائل المستدام، واستكشاف الابتكارات في مجال التنقل الجوي الحضري والمتقدم، وتهدف المبادرة إلى إعادة تشكيل مستقبل الطيران بشكل مستدام، من خلال عدد من الأهداف الطموحة مثل تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050، وتوسيع نطاق ما لا يقل عن 300 مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام بحلول 2030.