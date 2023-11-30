هزاع بن زايد: الإمارات تحتضن العالم لنماء وازدهار البشرية

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلاق مؤتمر ((COP28))، مؤكداً أن دولة الإمارات تحتضن العالم برمته لتقود الجهود الرامية إلى إنقاذ الكوكب ووضع المبادرات لنماء وازدهار البشرية)).

وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((أجمل التبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ COP28 بمشاركة 198 دولة. الإمارات اليوم تحتضن العالم برمته لتقود الجهود الرامية إلى إنقاذ الكوكب ووضع المبادرات والسياسات المشتركة التي ستعود بالنماء والازدهار على البشرية جمعاء)).