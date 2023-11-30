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إطلاق سراح 30 فلسطينياً مقابل 10 رهائن في غزة

11/30/2023 7:29:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أنه سيتم إطلاق سراح 30 فلسطينياً مقابل 10 رهائن في قطاع غزة في اليوم السابع من اتفاق الهدنة الإنسانية، مع إدراج اسم المواطنتين الروسيتين اللتين أُفرج عنهما أمس في القائمة.

وأضاف المتحدث ماجد الأنصاري، في منشور على موقع «إكس»، أن الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية بينهم 23 قاصراً وسبع نساء، في حين أن الإسرائيليين الثمانية الذين أُطلق سراحهم ضمن الاتفاق هم قاصران وست نساء، من بينهم مزدوجو الجنسية من المكسيك وروسيا وأوروغواي.

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ست رهائن إسرائيليين أطلق سراحهم في غزة عادوا إلى إسرائيل مساء أمس، قبل ساعات من انتهاء مدة الهدنة الإنسانية.

وجاء إطلاق سراح الرهائن في أعقاب إطلاق سراح امرأتين، إحداهما مواطنة فرنسية إسرائيلية، في وقت سابق.

MENAFN30112023000110011019ID1107518650

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