«سانكتا كابيتال» تستحوذ على «آر إس إس» بـ 43 مليون دولار

نجحت شركة سانكتا كابيتال مدير الاستثمارات البديلة المتخصصة في الحالات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الاستحواذ على ((رينتال سوليوشنز آند سيرفيسيز ليمتد)) ((آر إس إس))، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول الطاقة المؤقتة والبديلة، والتي تمتلك سجلاً حافلاً يبلغ 16 عاماً من العمل في كلٍ من الإمارات، والسعودية والبحرين.

وجرى تمويل عملية الاستحواذ من خلال إصدار سند دين مضمون متوافق مع الشريعة الإسلامية، تبلغ قيمته 43 مليون دولار، يتميز بمنح عائد سنوي تعاقدي تنافسي بحد أدنى لمدةٍ تبلغ أربع سنوات. ومن المتوقع أن يعود الاتفاق على سانكتا كابيتال بمزايا كبيرة، تشمل الحصول على حزمةٍ شاملة من التعهدات والضمانات، ونظام حوكمة قوي، وإمكانية المشاركة في الأرباح المتوقعة لأسهم ((آر إس إس))، بنسبة تبلغ 75 %، على أن تكون الحصة الباقية البالغة 25 %، كحوافز إدارية.

وسيتم تخصيص جزء كبير من المبلغ في المقام الأول لتمويل استراتيجية انتقال الشركة للاعتماد على أنظمة الطاقة الهجينة.