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تفاهم بين مصرف عجمان وسوق أبوظبي العالمي

11/30/2023 7:29:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّع مصرف عجمان مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي، بهدف دعم متطلبات نمو مجتمعه المالي العالمي.

صدر الإعلان خلال أسبوع أبوظبي المالي الذي استضافه سوق أبوظبي العالمي. يشكل الحدث الذي يدوم أسبوعاً منصة للمحادثات المطولة المرتبطة بالقطاع المالي ومستجدات المجال والتطورات والابتكارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتعلق بالأسواق المالية والمصارف على مستوى العالم. وتنص مذكرة التفاهم على منح مصرف عجمان الكيانات المسجلة والمرخصة مع سوق أبوظبي العالمي مديري حسابات عملاء متخصصين وخدمات مصرفية متميزة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعروض قيمة منسقة تتضمن الوصول إلى منصة إس إم إي سوق، وهي منصة مصرف عجمان الرقمية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

تؤسس مذكرة التفاهم إطار عمل رسمياً للتعاون والتساند بين الكيانين، وتركز على تقوية التعاون في مجالات مثل التعليم والتدريب وتطوير الأعمال والمشاركة في استضافة ديجيتال لاب، ونشر الوعي وإجراء الأبحاث المتعلقة بالخدمات المالية والمصارف والمبادرات المرتبطة بالتقانة المالية. إلى جانب ذلك، تهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة التعاون بين مصرف عجمان وسوق أبوظبي العالمي لتسهيل تبادل المعارف حول آخر التطورات في عالم المصارف والمال.

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