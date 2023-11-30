عمليات بيع أسهم الطاقة النظيفة «خطأ كبير»

قال رئيس إحدى أكبر شركات تطوير الطاقة النظيفة في العالم إن المستثمرين يقفون على الجانب الخاطئ من التاريخ، إذ يقودون عمليات بيع تاريخية في أسهم الطاقة المتجددة، فقد تأثرت أسهم الشركات المشاركة في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمعدات المرتبطة بها بشكل كبير هذا العام؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الذي ضرب ربحيتها.

لكن أندريس جلوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة إيه إي إس للطاقة، في مقابلة إن المستثمرين يرتكبون ((خطأ كبيراً)) بالنظر إلى حجم أزمة المناخ. وأضاف: ((نحن نشهد أكثر السنوات حرارة في التاريخ؛ ومع ذلك تعطي وول ستريت الأولوية الكبرى لشركات النفط على حساب شركات الطاقة المتجددة)).

وتابع: ((بناء مصادر طاقة متجددة منخفضة الكربون هو الجانب الصحيح من التاريخ، وهي مسألة وقت فقط حتى يتجلى ذلك. ويمكن لوول ستريت فهم الأمور بشكل خاطئ تماماً على المدى القصير)). من خلال مقرها الرئيس الكائن في أرلينغتون، فيرجينيا، تبني شركة إيه إي إس مشاريع الطاقة المتجددة، وهي أكبر بائع للكهرباء المتجددة للشركات، بما في ذلك شركتا أمازون وغوغل. ورغم امتلاكها محطات طاقة تعمل بالفحم والغاز الطبيعي، تحركت الشركة في اتجاه جعل محفظتها خضراء نت خلال خطط للتخلص من الفحم بحلول عام 2025، ومضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2027.

وتأتي تصريحات جلوسكي في خضم موسم صعب لأرباح شركات الطاقة النظيفة، مع الإعلان عن إلغاء وتأخير العديد من المشاريع في جميع أنحاء القطاع خلال الأسابيع الأخيرة. وانخفضت أسهم شركة إيه إي إس بنسبة 40 % خلال 2023، كما انخفض مؤشر ستاندرز آند بورز العالمي للطاقة النظيفة، الذي يضم 100 من أكبر الشركات المرتبطة بالطاقة النظيفة، بنسبة 31 % منذ بداية العام، مقارنة بانخفاض قدره 1 في المئة لمؤشر ستاندرز آند بورز 500 للطاقة الأحفورية.

وأعلنت شركة لي سايكل الكندية، لإعادة تدوير البطاريات، أخيراً، عن توقف مؤقت لمشروع في نيويورك بعد أن رفعت تقديرات التكلفة إلى ما يصل إلى مليار دولار من ميزانية أصلية قدرها 560 مليون دولار. وجاء الإعلان بعد أيام من تحذير شركة بلج باور، وهي شركة أمريكية مطورة لخلايا وقود الهيدروجين، من ((شكوك كبيرة)) حول قدرتها على الاستمرار في الأشهر الاثني عشر المقبلة. وفي الشهر الماضي، سحبت الشركة الدنماركية العملاقة أورستد مشروعين لطاقة الرياح قبالة ساحل نيو جيرسي، مشيرة إلى ضغوط على مستوى الاقتصاد الكلي وتعقيدات في سلسلة التوريد.

وتشير توقعات بلومبيرغ نيو إنرجي فاينانس إلى أن أكثر من نصف عقود طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة قد ألغيت أو تواجه خطر الإلغاء، ما يجعل خطة الرئيس جو بايدن لتوزيع قدرة تبلغ 30 جيجاواط بحلول عام 2030 ((مستحيلة)).

ووصف بيتر جارديت، المدير التنفيذي لشؤون المناخ والتكنولوجيا النظيفة في ((ستاندرز آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس)) العقبات الأخيرة التي واجهتها مصادر الطاقة المتجددة بأنها ((تكلفة نمو))، وتوقع أن يتجه القطاع نحو الأسواق الخاصة للحصول على التمويل نظراً لارتفاع نفقاته الأولية وفترات السداد الطويلة.

وقال جاريت، الذي لفت إلى أن سوق الأسهم الخاصة بالطاقة النظيفة قد نمت أكثر من خمسة أضعاف منذ أن أقرت الولايات المتحدة قانون الحد من التضخم: ((يمكن للأسهم الخاصة أن تتخذ نظرة طويلة المدى، ويمكنها القول إن السوق تتجه نحو إنتاج المزيد من الكهرباء والإنتاج الأنظف وإنتاج الطاقة المتجددة بتكلفة أقل)).

وتابع: ((بوسعك المراهنة على ذلك قطاعياً بطريقة تسمح لك بتجاهل بعض ضجيج أسعار الأسهم المدرجة في البورصة))؛ حيث أسهم التضييق على أسواق النفط والعصر الجديد لانضباط رأس المال في تعزيز مخزونات النفط والغاز.

وعاد المستثمرون إلى الاستثمار في شركات النفط والغاز رغم ضغوط المدافعين عن البيئة لتجنب هذا القطاع. وجد تحليل حديث أجرته وكالة ستاندرز آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن شركات الموارد عملياً لا تواجه أي تكاليف اقتراض إضافية مقارنة بالشركات الأقل تلويثاً.