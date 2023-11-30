المتنافسون على شرائح الذكاء الاصطناعي يواجهون عقبات مُربكة

في خضم الأحداث الدرامية الأخيرة التي دارت في وادي السيليكون حول مُستقبل شركة أوبن إيه آي، كان رئيسها التنفيذي سام ألتمان يقود إحدى الحبكات الجانبية، التي تتعلق بمشروع طموح لصناعة الرقائق.

قبل عزله ثم إعادته إلى قيادة الشركة، كان ألتمان يسعى لجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار من مُستثمرين في الشرق الأوسط وماسايوشي سون مؤسس سوفت بنك، لبناء شركة تنافس وتتحدى عمالقة القطاع مثل: نفيديا، وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات. كان مشروعاً ضخماً بالفعل، ومبلغ 100 مليار دولار ربما لم يكن كافياً بالمرة. وبما أن شركة تصميم الرقائق الأمريكية وشركة تصنيع الرقائق التايوانية لهما أهمية بالغة في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، فمن غير المُحتمل أن يكون ألتمان الوحيد الذي يحاول منافستهم.

لكن الحواجز أمام دخول السوق، أو الخنادق بلغة وادي السيليكون، هائلة؛ حيث تهيمن شركة نفيديا على 95% من أسواق وحدات معالجة الرسومات. وكان تصميم معالجات الكمبيوتر هذه في الأصل للرسومات لكنها أصبحت ذات أهمية متزايدة في مجالات مثل تعلُّم الآلة. من جانبها، تسيطر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات على حوالي 90% من سوق الرقائق المتقدمة في العالم. وهذه الأعمال مُربحة، حيث تعمل الشركة التايوانية على هوامش إجمالية تبلغ حوالي 60%، وشركة نفيديا بنسبة تقارب 74%. وتُحقق شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات مبيعات بقيمة 76 مليار دولار سنوياً. وهذه الأرقام مُثيرة للإعجاب وتوحي بأن هناك مجالاً واسعاً أمام مزيد من المُنافسين.

ويجعل النقص العالمي في رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة نفيديا احتمالية التكامل الرأسي أكثر جاذبية. ومع النمو السريع بعدد وحدات معالجة الرسومات المطلوبة لتطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المُتقدمة، فإن مُفتاح الربحية لشركات الذكاء الاصطناعي يكمُن في وسيلة ثابتة ومستقرة للحصول على وحدات مُعالجة الرسومات. وهذا يُفسر سبب اندفاع عمالقة التكنولوجيا العالميين لتطوير رقائق مُبسطة مُحسّنة على نحو يناسب سير عملهم، مثل تلك الرقائق المُستخدمة في خوادم مراكز البيانات التي تُدرب وتُشغل نماذج لغوية كبيرة للذكاء الاصطناعي.

وتصميم الشركات لرقائق مُخصصة هو مجرد جانب واحد، لكن ربحية نفيديا لا تأتي من فعالية التكلفة في تصنيع الرقائق، بل من توفير حلّ شامل ومتكامل لمجموعة واسعة من المهام والصناعات. فعلى سبيل المثال تُستخدم أنظمة إتش جي إكس إتش 100 من نفيديا، والتي قد يصل سعر الواحد منها إلى حوالي 300,000 دولار، لتسريع إنجاز أعباء مختلف الأعمال والوظائف، بدءاً من التطبيقات المالية إلى التحليلات. لذلك، سيتطلب الوصول إلى مُنافس قوي لنظام إتش جي إكس إتش 100، الذي يتكون من 35,000 جزء، ما هو أكثر بكثير من مُجرد تصميم رقاقة جديدة.

إن نفيديا تعمل بتطوير وحدات مُعالجة الرسومات لما يزيد على العقدين. وهذا السبق الواضح، والذي يشتمل على الأجهزة ومكتبات البرامج المرتبطة بها، محمي بآلاف براءات الاختراع. وحتى لو نحينا تحديات تصميم رقاقة ذكاء اصطناعي جديدة جانباً، فإن التحدي الحقيقي يكمُن في التصنيع. والعقبة الأولى هي إنشاء منشأة للتصنيع.

ورغم خبرتها التي تزيد على ثلاثة عقود في إنشاء ((مصانع الرقائق))، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر ثلاث سنوات، حتى تتمكن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات من بدء الإنتاج في المصنع التي تبنيه في ولاية أريزونا الأمريكية. وكما يتوقع أن يصل إجمالي استثماراتها في هذا المصنع إلى حوالي 40 مليار دولار.

ويتطلب تشغيل مثل هذا المصنع جيشاً من العمال المهرة الحاصلين على درجات علمية مُتقدمة في الهندسة الكهربائية أو الفيزياء أو علوم المواد. وقد تسبب نقص العمال المهرة في تأخير موعد بدء تشغيل مصنعها في أريزونا. وهناك مُشكلة أُخرى تتعلق بشراء مُعدات تصنيع الرقائق التي تُستخدم داخل المصانع.

وتحتكر شركة إيه إس إم إل الهولندية آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة ذات الأهمية الشديدة لإنتاج الرقائق المُتقدمة. ويصل متوسط قائمة الانتظار للماكينات، التي تتجاوز تكلفة الواحدة منها 300 مليون دولار، إلى حوالي عامين.

لكن براءات الاختراع تبقى هي العقبة الأكبر حتى الآن؛ إذ تعد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات واحدة من أكبر الحائزين على براءات الاختراع في العالم بأكثر من 52,000 براءة اختراع تتعلق بصناعة الرقائق، من بينها حوالي 3,000 براءة لتقنيتها المُتقدمة في التغليف، وهي تقنية مُهمة جداً لرقائق الذكاء الاصطناعي وتعزيز أدائه، لذا، تتفوق شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات على منافستها سامسونغ في التصنيع التعاقدي.

لقد أدى استثمار شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات لأكثر من ثماني سنوات في التكنولوجيا إلى زيادة الحواجز أمام دخول هذا المجال إلى مستويات أعلى. وشق الطريق هنا يعني فترات زمنية طويلة جداً للمُشاركين الجُدد، وهو أمر تحفُه المخاطر تحديداً في صناعة سريعة التطور. كذلك، فإن هوامش الأرباح الكبيرة لشركتي نفيديا وتايوان لصناعة أشباه الموصلات تعني في الوقت نفسه المزيد من التمويل للبحث والتطوير، مما يُسرع وتيرة إصدارات تكنولوجيا الجيل التالي.

وتُخصص الأخيرة أكثر من 30 مليار دولار لإنفاقها الرأسمالي كل عام. ومع تصاعد الزخم الداعم لهما، اتسعت الفجوة بين شركتي تايوان لصناعة أشباه الموصلات ونفيديا وبين مُنافسيهم خلال العام الماضي. وحتى الآن، حتى أكبر مُنافسيهم ليسوا مُجهزين بما يكفي لسد هذه الفجوة، فما بالك بالمُنضمين الجُدد.