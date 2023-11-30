الأحواض الجافة و«آكر سوليوشنز» تقدمان منصتين بحريتين للطاقة المتجددة بمشروع في المملكة المتحدة

أبرمت الأحواض الجافة العالمية وشركة ((آكر سوليوشنز)) اتفاقية التزام مسبق لتسليم منصتين للطاقة المتجددة لتطوير محطة فاتنفول للرياح البحرية في نورفولك في المملكة المتحدة.

وتفتح منصات طاقة الرياح البحرية في نورفولك فانجارد الغربية والشرقية مرحلة جديدة من الإنجازات على صعيد الطاقة المتجددة في الأحواض الجافة العالمية.

ويركز نطاق هذا التعاون الاستراتيجي على الأعمال الهندسية والمشتريات والأعمال الإنشائية والتركيب لمحطة فرعية بحرية للتيار الكهربائي المستمر عالي الجهد، عبر الاستفادة من الخبرات الواسعة لدى الأحواض الجافة العالمية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى، كما يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بمعايير الحلول المقدمة في مجال الطاقة المستدامة.

وسيشكل تصنيع منصّات نورفولك فانجارد الغربية والشرقية تضافراً للقدرات بين الأحواض الجافة العالمية و((آكر سوليوشنز))، التي تتولى تصنيع البنية التحتية في ساحة السفن التابعة لها في فيردال، النرويج، في حين سيتم تصنيع الجانب العلوي في حوض بناء السفن التابع لشركة الأحواض الجافة العالمية في دبي.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)): ((يُظهر مشروعا محطة طاقة الرياح في نورفولك فانجارد الغربية والشرقية بشكل فعّال مدى تركيز الأحواض الجافة العالمية على تطوير مزيج الطاقة المستقبلي؛ حيث تتميز الأحواض الجافة العالمية ومجموعة ((دي بي ورلد)) برؤية مشتركة نحو مستقبل مستدام. ومن خلال حلول عالمية المستوى لمشاريع الطاقة المتجددة مثل نورفولك فانجارد، يمكن للأحواض الجافة العالمية مواصلة بناء القدرات والمهارات في مختلف القطاعات لضمان غدٍ أكثر إشراقاً للجميع)).

وتحظى شركة الأحواض الجافة العالمية بقدرات مؤكدة وفهم عميق لتعقيدات مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، حيث نجحت بتسليم منصتين للتيار المستمر عالي الجهد، ومنصتين للتيار المتناوب عالي الجهد في بحر الشمال، بما في ذلك مشاريع منصات ((دولوين 2)) و((بوروين 3)) و((هولاند كاست زويد ألفا و وبيتا)) الشهيرة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: ((يمثل تعاوننا الأحدث مع شركة ((آكر سوليوشنز)) خطوة مهمة أخرى على مسار جهودنا الهادفة لتطبيق حلول الطاقة المستدامة.

وستؤكد شراكتنا في مشاريع منطقة الرياح البحرية في نورفولك قدرتنا على تنفيذ المشاريع المعقدة بنجاح، وستسهم في تعزيز ريادتنا في قطاع الحلول البحرية. واعتماداً على خبرتنا الواسعة في منصات التيار الكهربائي المباشر والمتناوب، نحن على ثقة بأن مشاريع فاتنفول في نورفولك فانجارد ستُظهر قدراتنا على تشكيل مستقبل الطاقة المتجددة)).

ومن الجدير بالذكر أن الأحواض الجافة العالمية وشركة ((آكر سوليوشنز))، تحظيان معاً بتاريخ طويل وناجح يتجاوز 15 عاماً من الشراكة والتعاون في إنجاز مجموعة متنوعة من المشاريع.