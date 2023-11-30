طيران أبوظبي و«ليوناردو» تنفذان أول رحلة لمروحية باستخدام وقود مستدام

سيّرت ((طيران أبوظبي)) بالتعاون مع شركة ((ليوناردو)) للمروحيات أول رحلة من نوعها في الخليج والشرق الأوسط لمروحية باستخدام الوقود المستدام.

وحملت المروحية، وهي من طراز ((AW139))، كبار المسؤولين في قطاع الصناعة والطاقة والبنية التحتية في مجتمع المروحيات. وتُظهر هذه المبادرات والإنجازات قدرة والتزام طيران أبوظبي مع شريكها ((ليوناردو)) الفعال في الحد من الأثر الذي يتركه الطيران على انبعاثات الكربون العالمية.

وأكد نادر أحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي، الحرص على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، والإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة في الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ عليه.

وقال: ((نؤكد التزام طيران أبوظبي بدعم جهود دولة الإمارات في قطاع الطيران لضمان استمرارية النمو المستدام واعتمادها في جميع أنشطة الطيران مستقبلاً)).

من جهته قال جيان بييوو كوتيلو، المدير التنفيذي لشركة ((ليوناردو)) للمروحيات: ((أظهرنا ما يمكن تحقيقه في الفترات القصيرة والطويلة لدعم متطلبات الاستدامة في الطيران بشكل ملموس.

لقد فعلنا ذلك بمروحية ((AW139)) ذات المستوى العالمي، ما يثبت أنه بإمكان هذه التكنولوجيا تقديم فوائد حقيقية على نطاق واسع في المناطق المختلفة ولجميع المهام))، وأكد التزام الشركة بالتعاون مع السلطات وقادة صناع الطاقة ومقدمي خدمات المروحيات لتشجيع استخدام وقود الطيران المستدام للحفاظ على تقليل انبعاثات الكربون.