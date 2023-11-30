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سهم «تاتا تكنولوجيز» يقفز 180 % في أولى جلسات تداوله بالهند

11/30/2023 7:29:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفزت سهم ((تاتا تكنولوجيز)) بنسبة 180 % متجاوزاً الضعف، في أولى جلسات تداوله في مومباي، ليتجه نحو تحقيق أفضل أداء لسهم في أول يوم تداول، لشركة في الهند بمثل هذا الحجم.

ارتفع سعر السهم إلى 1400 روبية، مقابل سعر الطرح الذي بلغ 500 روبية. وقد تمت تغطية الاكتتاب الأسبوع الماضي بمعدل 69 مرة في أسهم الطرح الأولي للشركة، التي بلغت قيمتها 30.4 مليار روبية (365 مليون دولار)، مع إقبال المستثمرين بكثافة على وحدة الأبحاث الهندسية التابعة لشركة ((تاتا موتورز))، صانعة سيارات جاغوار لاند روفر.

يأتي هذا الطرح الأولي للاكتتاب العام، فيما تسجل الهند رقماً قياسياً لعمليات إدراج الأسهم بالبورصة في عام 2023، مدفوعة بانتعاش أسواق الأسهم، والتفاؤل إزاء نمو الاقتصاد في البلاد.

وقد بلغت هذه الدفعة نقطة الذروة في الأسبوع الماضي، عندما سجلت الطروح الأولية للأسهم في 5 شركات مصدرة، من بينها ((تاتا تكنولوجيز))، طلبات اكتتاب بقيمة مجمعة بلغت 2.5 تريليون روبية. وتغطي شركة صناعة السيارات التابعة لها 70% من إجمالي المبيعات، ومن بين أهم عملائها ((تاتا موتورز)) و((جي إل آر)) ، علاوة على ظهور شركة ((فينفاست)) الفيتنامية بين عملائها .

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