إنجاز استثنائي في أوغندا... امرأة سبعينية تنجب توأمين

أنجبت امرأة أوغندية في السبعين من العمر توأمين، في "إنجاز استثنائي"، على ما كشف طبيبها لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال الطبيب إدوارد تامالي سالي، الذي أشرف على حملها وولادتها، لوكالة فرانس برس إن إنجاب امرأة سبعينية توأمين "إنجاز استثنائي".

ووصفت الأم سافينا ناموكوايا ولادة توأميها، وهما صبي وفتاة، الأربعاء بأنها "معجزة".

وأشار الطبيب إدوارد تامالي سالي إلى أن الأم والأطفال بصحة جيدة وما زالوا تحت المراقبة في منشأة طبية بالعاصمة كمبالا. وتعيش سافينا ناموكوايا في ريف ماساكا، على بعد حوالي 120 كيلومتراً غرب العاصمة.

وكانت المرأة السبعينية قد أنجبت طفلة قبل ثلاث سنوات، بعد أن وُصفت بـ"المرأة الملعونة" لأنها فشلت في الإنجاب في السابق.

ولم يكن لديها أطفال من زوجها الأول الذي توفي عام 1992. كما أن شريك ناموكوايا الحالي، الذي التقت به في عام 1996، لم يأت لحضور الولادة، ما أثار استياءها كثيراً.

وقالت "ربما هو غير سعيد لأنني أنجبت توأمين... خوفاً من المسؤوليات التي تصاحب ذلك".



