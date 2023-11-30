إنجاز استثنائي في أوغندا... امرأة سبعينية تنجب توأمين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أنجبت امرأة أوغندية في السبعين من العمر توأمين، في "إنجاز استثنائي"، على ما كشف طبيبها لوكالة فرانس برس الخميس.
وقال الطبيب إدوارد تامالي سالي، الذي أشرف على حملها وولادتها، لوكالة فرانس برس إن إنجاب امرأة سبعينية توأمين "إنجاز استثنائي".
ووصفت الأم سافينا ناموكوايا ولادة توأميها، وهما صبي وفتاة، الأربعاء بأنها "معجزة".
وأشار الطبيب إدوارد تامالي سالي إلى أن الأم والأطفال بصحة جيدة وما زالوا تحت المراقبة في منشأة طبية بالعاصمة كمبالا. وتعيش سافينا ناموكوايا في ريف ماساكا، على بعد حوالي 120 كيلومتراً غرب العاصمة.
وكانت المرأة السبعينية قد أنجبت طفلة قبل ثلاث سنوات، بعد أن وُصفت بـ"المرأة الملعونة" لأنها فشلت في الإنجاب في السابق.
ولم يكن لديها أطفال من زوجها الأول الذي توفي عام 1992. كما أن شريك ناموكوايا الحالي، الذي التقت به في عام 1996، لم يأت لحضور الولادة، ما أثار استياءها كثيراً.
وقالت "ربما هو غير سعيد لأنني أنجبت توأمين... خوفاً من المسؤوليات التي تصاحب ذلك".
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