دراسة علمية تكشف جانباً مدهشاً من غريزة الأبوة لدى البطاريق

كشفت دراسة علمية حديثة جانباً مدهشاً من غريزة الأبوة التي تتسم بها البطاريق.

واكتشف باحثون أن بعض آباء البطاريق ينامون ثواني معدودة فقط على مدار الساعة لحماية البيض والأفراخ.

وألحقت مستشعرات ببطاريق ملجمة بالغة في القارة القطبية من أجل الأبحاث.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نُشرت أمس، أنه خلال موسم التكاثر، غفت البطاريق آلاف المرات يومياً، لكن أربع ثوانٍ فقط في كل مرة.

وتحتاج البطاريق البالغة إلى البقاء متيقظة لحماية الأفراخ ومواقع الأعشاش من الطيور المفترسة الكبيرة والبطاريق الأخرى في المستعمرات المزدحمة.

ويقول الباحثون إن الغفوة القصيرة تبدو كافية لبقاء طيور البطاريق الآباء نشيطة على مدى أسابيع.