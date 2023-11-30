«الكوليسترول الجيد» سبب للخرف
التاريخ
11/30/2023 7:29:32 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وجدت دراسة أجرتها جامعة موناش الأسترالية؛ أنَّ المستويات المرتفعة بشكل غير طبيعي HDL-C، والمعروف باسم ((الكوليسترول الجيد))، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف.
وقال الباحثون: إن المستويات العالية من ((الكوليسترول الجيّد)) المرتبطة بالخرف لا تخص النظام الغذائي.
تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز
MENAFN30112023000110011019ID1107518639
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.