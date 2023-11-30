«الكوليسترول الجيد» سبب للخرف

وجدت دراسة أجرتها جامعة موناش الأسترالية؛ أنَّ المستويات المرتفعة بشكل غير طبيعي HDL-C، والمعروف باسم ((الكوليسترول الجيد))، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وقال الباحثون: إن المستويات العالية من ((الكوليسترول الجيّد)) المرتبطة بالخرف لا تخص النظام الغذائي.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز