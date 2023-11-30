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«الكوليسترول الجيد» سبب للخرف

11/30/2023 7:29:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجدت دراسة أجرتها جامعة موناش الأسترالية؛ أنَّ المستويات المرتفعة بشكل غير طبيعي HDL-C، والمعروف باسم ((الكوليسترول الجيد))، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وقال الباحثون: إن المستويات العالية من ((الكوليسترول الجيّد)) المرتبطة بالخرف لا تخص النظام الغذائي.

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