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«قفاز ذكي» يعزز تعافي الناجين من السكتة الدماغية

11/30/2023 7:29:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ابتكر فريق من جامعة ساوث هامبتون قفازاً إلكترونياً يسمح بحركة اليد المشلولة للناجين من السكتات الدماغية، لدعم إعادة تأهيلهم.

ويرسل القفّاز حسب موقع 24 الإلكتروني نبضات إلكترونية لتحفيز الأعصاب والعضلات لإنتاج حركة اصطناعية، ويضم القفّاز أقطاباً كهربائية مطبوعة على غلافه وتلامس الجلد.

وحسب ((مديكال إكسبريس))، ترسل الأقطاب نبضات تحفيز للأعصاب والعضلات لإنتاج حركة اصطناعية، ليتمكّن الناجون من السكتات الدماغية من تحريك الجانب الضعيف لديهم، ما يساعد على استعادة قوة العضلات ووظيفتها.

وصممت القفّاز وصنعته الدكتورة كاي يانغ وزملاؤها، وقالت يانغ: ((أردت تطوير شيء يسهل على الناجين من السكتات الدماغية استخدامه في المنزل،. فالذين عانوا السكتة يتعبون بسهولة، والمشاركة في جلسات إعادة التأهيل الطويلة أمر صعب للغاية)).

ويمكن القفّاز من العمل على إعادة تأهيل المرضى بخطوات قليلة. وفترات زمنية تناسبهم في المنزل.

ومن المعروف أنه خلال إعادة التأهيل، كلما تحرك المريض أكثر، استعاد قوة العضلات والقدرة على الحركة.

وتتطلع يانغ إلى الحصول على موافقة الجهات المنظمة لاستخدامه، ثم العمل مع الشركة المصنعة لزيادة إنتاجه.

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