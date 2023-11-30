«دبي للكتابة » يناقش «الذكاء الاصطناعي في الترجمة »

نظّم برنامج دبي الدولي للكتابة؛ إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مجموعة من الجلسات ضمن فعاليات ((قمة المعرفة))؛ الحدث المعرفي السنوي الأبرز على مستوى المنطقة، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي على مدى يومي 21 و22 نوفمبر الماضي، وافتراضياً في 23 نوفمبر، تحت شعار ((مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة))، بمشاركة كوكبة من قادة الفكر وصُنَّاع السياسات والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وشارك الكاتب والمترجم أسامة منير إبراهيم، أحد أوائل خريجي برنامج دبي الدولي للكتابة، في جلسةٍ حملت عنوان ((الخبرة البشرية والذكاء الاصطناعي في الترجمة العربية))، قدَّم فيها عرضاً شاملاً حول بدايات نشوء الذكاء الاصطناعي في العالم، واستعرض أبرز مراحل تطوره، مركزاً على جانب معالجة اللغات الطبيعية. وأشار إبراهيم إلى أنَّ ظهور الترجمة الآلية يعود إلى عشرين عاماً، لافتاً إلى الاتجاه الحالي لزيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جوانب

وطرح إبراهيم أمثلةً عملية بيَّنت جوانب القوة ومواطن الضعف للترجمة الآلية، خاصةً إلى اللغة العربية، مرجعاً أسباب ذلك إلى ما تتمتع به اللغة العربية من ميزات جوهرية تختلف بها عن باقي اللغات السامية. واختتم إبراهيم عرضه بنظرة استشرافية على مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة الآلية التي تعتمد على الشبكات العصبونية.

ورشة

وأدارت المدربة ري عبدالعال، الكاتبة المتخصصة في أدب الأطفال، جلسة حوارية بعنوان ((دبي بعد 50 عاماً بعيون الكتاب الشباب)) ضمَّت مجموعة من منتسبات ورشة الخيال العلمي للأطفال، التي أطلقها برنامج دبي الدولي للكتابة. وشاركت الكاتبات خلال الجلسة نظرتهن المستقبلية حول دبي ودولة الإمارات فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والفضاء وغيرها. كما نظَّم البرنامج أيضاً جلسة قدمها وليد الباز، المبرمج والمترجم وأحد خريجي برنامج دبي الدولي للكتابة، تحدث فيها عن سبل تفعيل دور اللغة العربية في مجال تقنية المعلومات.

التزام

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن برنامج دبي الدولي للكتابة يجسّد التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز القدرات الإبداعية والفكرية للأفراد، وإبراز القيمة الكبيرة للكتابة في تعزيز تنمية المجتمعات، مشيراً إلى أنّ ((قمّة المعرفة)) شكّلت منصةً حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، واستشراف ملامح المستقبل من منظور الكُتَّاب. وأوضح بن حويرب أن تنظيم جلسات برنامج دبي الدولي للكتابة خلال فعاليات قمَّة المعرفة أتاح مساحات لتعزيز الوعي بأهمية الكتابة محركاً رئيسياً للتنمية المعرفية والاجتماعية.