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فيلم عن فرقة «كوين» في دور السينما يناير المقبل

11/30/2023 7:29:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد تايلور سويفت وبيونسيه، سيُعرض فيلم لحفلة أحيتها فرقة ((كوين)) في مونتريال عام 1981، في صالات السينما المجهزة بتقنية آي ماكس بين 18 و21 يناير.

وذكر بيان مشترك لشركتي ((آي ماكس)) التي توفّر تجربة انغماسية و((باثيه لايف)) الموزِّعة للأعمال الثقافية في دور السينما، أنها ((المرة الأولى)) التي ستُعرض فيها حفلة موسيقية لفرقة ((كوين)) التي كان قائدها المغني الراحل فريدي ميركوري في السينما.

وكانت الحفلة التي تحمل عنوان ((كوين روك مونتريال)) قد صدرت سابقاً عبر أشرطة فيديو وأقراص ((دي في دي)). وينطلق هذا الحدث الموسيقي بأداء مميز لأغنية ((وي وِل روك يو))، ويتضمن أغاني كثيرة، بينها ((سمبادي تو لاف)) و((أندر بريشر)) و((وي آر ذي تشامبيينز)).

ونقل البيان عن عازف الغيتار براين ماي في الفرقة قوله: ((لم ندرك آنذاك أن هذا الفيلم قد وثّق إحدى أهم حفلات كوين الموسيقية خلال مرحلة مجدنا على المسرح)).

وكان المخرج يركّز خلال التصوير على فريدي، موفّراً بذلك ((الشريط المصوّر الأهم)) للمغني وهو ((في كامل قوّته)).

ومن المقرر عرض فيلم ((كوين روك مونتريال)) في 450 صالة سينما مجهزة بتقنية آي ماكس في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا والبرازيل والمكسيك.

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