ملتقى أديبات الإمارات يبحث سبل إغناء برامجه الثقافية

نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، اجتماعاً تشاورياً لعدد من الأديبات الإماراتيات، بهدف مناقشة مقترحات لتطوير العمل في الساحة الأدبية الإماراتية عموماً والنسائية على وجه الخصوص، وتفعيل دور ((أديبات الإمارات)) في الساحة الأدبية.

وبدأت صالحة غابش، رئيس المكتب الثقافي والإعلامي الجلسة، حيث قالت: ((بعد ملتقى أديبات الإمارات الذي نظمه المكتب مؤخراً، والذي حقق نجاحاً لافتاً، وخاصة أننا حرصنا في هذه النسخة الأخيرة من الملتقى على استضافة أسماء جديدة، والتوسع في نشاطنا الثقافي خارج إمارة الشارقة، وبالفعل وجدنا تعاوناً كبيراً من عدة مؤسسات ثقافية في إمارة الفجيرة على سبيل المثال وفي إمارة أبوظبي، ومن المخطط أن نوسع دائرة التعاون الثقافي بين مختلف إمارات الدولة في الدورات القادمة من الملتقى)).

وتم خلال اللقاء التشاور حول عدة مقترحات قدمتها الأديبات منها: تنظيم لقاء شهري للأديبات، يحفز العمل ويشجع المشاركات على إنتاج المزيد من الأعمال الأدبية، ويتم اختيار معلم من معالم الشارقة الثقافية لتنظيم اللقاء في كل مرة بهدف التعريف بهذه المعالم المهمة. ومن المقترحات التي قدمتها الأديبات المشاركات كذلك: تأسيس مكتبة تشمل كافة إصدارات الكاتبات الإماراتيات، وتكون متنقلة، ولا يكون هدفها البيع، بل الاطلاع والتعريف بالإبداعات الإماراتية.