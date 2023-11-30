موزة سالم الشحي.. ذاكرة مفعمة بقصص التراث

تعدّ موزة سالم الشحي التي تلقب بـ((موزة الصوالح)) أحد أهم من يدعون للمشاركة للحديث عن ثقافة وتراث الإمارات، وقد أسهمت البيئة الجبلية والبحرية في ترسيخ حب كل ما يحيط بكيانها، وبات لها ذاكرة غنية بمفردات التراث والماضي الجميل.

انتقلت أسرتها إلى إمارة رأس الخيمة وأتيحت لها فرصة التعليم وعاشت بعد زواجها في منطقة الصالحية حيث لا تزال تقيم فيها، وهي منطقة زراعية ولذلك تلقب بـ((موزة الصوالح)) كنية بوالدتها بنت الصوالح، ومثل شروق الشمس تنير المرأة في تلك المنطقة بيتها بروحها المحبة للعمل والعطاء، حيث تقوم مع أسرتها منذ الفجر لتقدم عن حب كل ما يمكن لأسرتها، وبعد ذهاب الأبناء للمدارس تجلس النساء في خارج المنزل، ضمن مجموعة يقضين وقتهن في التخطيط عن ما سيفعلن.

من هنا بدأت في تطوير مهارتها ونفذت أفكارها وأحلامها، ومن الأمهات تعلمت المزيد من شؤون الجانب الثقافي الخاص بالتراث، وأضافت لحصيلتها المزيد من الحرف التراثية، ورغم أنها تعد من مهن الماضي إلا أنها لا تزال تمارس حتى اليوم، تعزيزاً للتراث، فضلاً عن أن بعضها يستفاد به ضمن الاستخدام اليومي.

برعت موزة سالم الشحي في الطهي وأساليب الضيافة، ولذلك فازت بجائزة مميزة من مهرجان الضيافة الذي يقام في دبي كل عام، وهي من السيدات اللاتي تتم دعوتهن من قبل الهيئات التراثية والآثار بإمارة رأس الخيمة، للمشاركة في مختلف الفعاليات، لتقوم بدورها في إلهام الأجيال والتحدث عن الماضي العريق للدولة.

وتلقي موزة الشحي في الكثير من الجهات الحكومية والهيئات والمدارس، المحاضرات المتنوعة التي تخص الموروث ومنها محاضرات عن السنع الإماراتي. كما اشتهرت موزة الشحي بعملها الحرفي وهو بناء البيوت السعفية وبالأخص العريش، وتحكي للأجيال قصة العريش وأهميته للأسرة الإماراتية، إذ لا يزال البعض حتى اليوم يؤسس غرفاً من السعف بسبب الحنين للماضي.

شاركت موزة سالم الشحي بالحديث في الجامعات وأيضاً فعاليات غرف التجارة، وتفخر باستقطاب المستمعين حولها، كما جذبت العديد من المستمعين لأحاديثها لا سيما في القرية العالمية، حيث تقدم حكايات بيوت السعف التي اشتهرت بها وأصبحت تعلم الآخرين كيف يتم بناء بيت السعف من الدعون والجريد والحبال، وترى أن دعم الدولة للجهود التي تسعى للحفاظ على الموروث، أحد أهم الأسباب في تعلم الأجيال تراث أجدادهم.