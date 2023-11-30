راشد الحمادي: الكاتب طبيب مجتمعه

اختار الشاعر والباحث والكاتب الإماراتي المتخصص في مجال التنمية البشرية راشد الحمادي، أن ينقل في تجربته الأولى في عالم الكتابة خلاصة تجربته الحياتية وتجربة الكثيرين الذين قرأ وسمع عنهم واستمع إليهم، في كتابه الذي حمل عنوان ((أبيض وأسود))، يقول عنه إنه يأتي محملاً بالقيم والمعاني الإنسانية وقصص المعاناة في عالمنا الواسع، حيث هناك مئات القصص والحكايات بعضها أسود وبعضها أبيض، لكنه ينصح القارئ بأن يختار بقعته الملونة ليتمكن من تلوين حياته وحياة الآخرين وملئها بالأمل والتفاؤل والمحبة والسعادة والعطاء. وأكد أن الكاتب كالطبيب يكشف المشكلة ويبحث عن العلاج.

بدأ راشد الحمادي حب القراءة منذ طفولته، حيث تشرب هذا الحب بفضل نشأته في أسرة محبة للقراءة والكتب والتميز، وكان يميل خلال فترة دراسته للغة العربية التي كان ينال فيها أعلى الدرجات، لا سيما في حصة التعبير، وكان محاطاً بأصدقاء يسعدون بأسلوبه في رواية القصص والحكايات، وأساتذته الذين شجعوه على الكتابة في مختلف مراحل دراسته للكتابة والنشر، لكن بسبب انشغاله بالدراسة تأخر هذا الحلم، وبعد الوظيفة وأشغاله التي تأخذ حيزاً كبيراً من وقته إلا أنه ارتأى أن يكتب بهدف إيصال رسائل للمجتمع بتسليط الضوء على عدد من القضايا التي يعاني منها المجتمع، مثل فوبيا الزواج والقلق والخوف والانفصال والأمراض النفسية وغيرها من القضايا المهمة.

ويتحدث راشد الحمادي عن والده ويصفه بأنه فصيح اللسان، يحمل في جعبته الكثير من المفردات، خصوصاً وأن لديه اهتمامات بالشعر والكتاب، وهو الذي شجعه على امتلاك مكتبة ضخمة بدأ من كتاب واحد في طفولته ليصل الآن عددها إلى عشرة آلاف كتاب بين النقد والرواية والقصة والشعر وكتب الإمارات، حيث تأثر بعدد من هذه الأسماء في مجال التأليف والكتابة، خصوصاً ما نقل وترجم للغة العربية من الأدب الإنجليزي، ويشكل الشعر أهمية كبرى لديه حيث يعتبر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأب والمربي والمعلم الذي أثر وتأثر به كثيراً. كما تشكل زيارة المكتبات واقتناء الكتب وكتابة الشعر جزءاً من اهتمامه وهواياته، إضافة إلى التصوير وجمع العملات والمسكوكات والسفر حول العالم واكتشاف أماكن جديدة وتجارب جديدة.

تحديات الكتابة

تحديات الكتابة أمام راشد الحمادي التي واجهها حتى يرى عمله هذا النور تمثلت في صعوبة نقل بعض القضايا وتحويلها إلى أفكار وموضوعات في ظل التحفظات كما فسرها الكاتب الحمادي، فالبعض يعتقد أن هناك بعض المبالغات عند الكتابة حول قضايا المجتمع، إلا أنه يرى أن جميع المجتمعات تعاني من مشكلات وقضايا تحتاج إلى رصدها وكشفها، فالكاتب هنا بمثابة الطبيب الذي يحاول تحليل المشكلة ليجد لها العلاج، تحدٍ آخر واجهه مع دور النشر الإماراتية التي رفضت نشر الكتاب نظراً لجرأته، لكنه يرى أن الكتابة وإن اختلفت أجناسها الأدبية تبقى رسالتها واحدة، فهي موجهة للقارئ الإنسان، وقد حقق كتابه نجاحاً كبيراً في معرض الشارقة الدولي للكتاب وكان من أكثر الكتب مبيعاً في دار جدل السعودية.

معارض الكتب

أكد الكاتب أن معارض الكتب تعد بمثابة احتفالية للكتاب والكاتب، فهي تقدم دعماً للكاتب الشاب، من خلال أمسيات تواقيع الكتب، وإشراكه في الفعاليات والندوات الثقافية، ومناقشة إصداراته وتبنيها من قبل المؤسسات الثقافية، وتعتبر المعارض أيضاً فرصة للالتقاء بأصدقاء الحرف والكلمة والانخراط في نقاشات تعنى بالأدب والفكر والإصدارات والجوائز الأدبية والثقافية وغيرها، كما أنها تعد فرصة لإثراء المكتبة بالكتب المعرفية والنقدية والفلسفية التي تساهم في نضج تجربته ككاتب، فهو مؤمن بأن في كل بيت حكاية تستحق أن تروى بكل حب وإنسانية، والكاتب هو الأقرب وقلمه الأسبق في نقل هذه القصص والحكايات.

يعمل راشد الحمادي حالياً على تأليف كتاب يحتوي قصائد نبطية تتناول مفردات الحياة الإماراتية البدوية وقيمها مثل الشجاعة والكرم والنخوة والحب والأصالة، إضافة إلى أنه يعكف على كتابة نص روائي يتناول قضايا اجتماعية تتناول المجتمع والوظيفة والأسرة، لطرحه في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته المقبلة.