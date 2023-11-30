«لسعة النحل».. حكايات عائلة وأسرارها في قالب روائي درامي

تنطوي رواية ((لسعة النحل)) من تأليف الروائي الإيرلندي، بول موراي، على دراما عائلية يجري سرد تفاصيلها من وجهات نظر متعددة لأسرة من أربعة أفراد يصارعون وسط أزمة مالية ووجودية، وتتكشف تباعاً على امتداد صفحاتها الـ 656، الخبايا والأسرار والخداع الذاتي الذي يعيشه أفرادها، والتي كان لها الأثر العميق في وضعهم المتأزم.

خدمة عابرة

الرواية أدرجت على القائمة القصيرة لجائزة البوكر الأدبية لعام 2023، ووُصفت بـ((المضحكة والمفجعة والملحمية والصادقة للغاية)). وكتب موقع الجائزة في موجز عنها الآتي: ((بقعة جليد على الطريق، وخدمة عابرة لغريب فتّان، ونحلة عالقة في طرحة عروس، هل يمكن للحظة من الحظ العاثر أن تغير مجرى الحياة؟)).

أحداث

تدور أحداث الرواية في بلدة بإيرلندا المعاصرة، حيث نتعرف على أسرة بارنز التي تمر بورطة مالية. الأب ديكي يهرب إلى الغابة بعد انهيار تجارة السيارات المربحة عام 2008، حيث يعمل لساعات طويلة على مشروع ملجأ في استعداد للتنبؤات بنهاية العالم، وزوجته إيميلدا الغاضبة تبيع ممتلكاتهم على موقع ((آي باي))، فيما ابنتهما كاس الأولى في صفها تتصرف بلامبالاة وهي خائفة على مستقبلها، وابنهما بي جيه البالغ 12 عاماً الواقع تحت الديون يخطط للهروب. ونرى الحياة بعيون كل فرد خلال موجة من الفيضانات والجفاف وكارثة بيئية تزداد سوءاً بموازاة انهيار الأسرة مع مواصلة الوالدين التنكر لحياتهما السابقة وضياع واضطراب ولديهما المراهقين.

شخصيات

قال موراي في مقابلة مقتبساً من الروائي وليم فولكنر ((الماضي لا يموت أبداً))، بيد أنه كان يرغب في الكتابة عن الحاضر بكل أهواله بما في ذلك التغير المناخي.

ويرسم الكاتب شخصيات الرواية كما الحياة تماماً، يتحلون بلحظات من الحب والكرم برغم عيوبهم ومشاكلهم، وهو يرصد تحولهم عبر توظيف طريقة دائرية لسرد القصص على لسان كل فرد، حيث يظهر التحول بعضه مضحك وبعضه الآخر مأساوي. فتعرفنا الرواية بداية على طباع الزوجة إيميلدا الحادة ونزعتها مادية، وحين ترفع الستار عن حياتها وظروف زواجها ومصاعب طفولتها، ويبدو أن الخداع الذاتي الذي تعيشه ذو طابع إنساني تماماً. وعلى هذا المنوال، يغوص الكاتب في عوالم الشخصيات لإحيائها بمنظور جديد.

اهتمام

وما لفت النقاد في الرواية أيضاً اهتمامها بحياة المراهقين والصداقة، ورصدها العلاقات الأسرية، علاقة الأب بالابن، وتنافس الأخوة، والحزن، والتدمير الذاتي، والإنكار، كما الذاتية التي تؤدي إلى ضلال الناس، كل ذلك بالتوازي مع إبداع لحظات مضحكة. وصفت صحيفة ((ديلي تلغراف)) البريطانية الرواية بـ ((العمل القصصي العظيم، حاد الذكاء ثاقب الفكر، لكنه كبير القلب)).