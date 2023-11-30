الاستدامة والابتكار بوصلة فنون دبي وإبداعاتها

دبي - رشا عبدالمنعم

تشكل الاستدامة ومساراتها في الفنون البصرية بدبي، حجر الزاوية لمفهوم الإبداع والتصميم والابتكار، تحت مظلة الاقتصاد الإبداعي والصناعات الناشئة، ومن هذا المنطلق يرسخ برنامج ((تنوين)) منذ العام 2013 ممارسات التصميم والابتكار كمرتكزات للتطور ضمن مجالات وجوانب متعددة تحت إشراف مركز تشكيل للفنون، وعبر النسخة الــ 10 من البرنامج تعاون 5 مصممين مع مجموعة من المهندسين والعلماء على مدار 11 شهراً، لطرح تصاميم منتجات عملية تشكل استدامة الخامات عنصراً أساسياً وملهمة في فكرتها.

وفي سياق مشاركتها ضمن البرنامج ابتكرت المصممة والمهندسة الميكانيكية تشينارا درويش تصميم طاولة طعام تحت عنوان ((سلسلة الكيمياء))، وعلى حد قولها تجسدت مهمتها في إبداع تصميمات ترفع مستوى الوعي حول التحديات البيئية الملحة، وتعزيز المناقشات الهادفة، وتحفيز الناس على اتخاذ إجراءات إيجابية من خلال استخدام مواد صحية وآمنة ومستدامة برونق أنيق.

معامل محلية

وقالت تشينارا: خلال بحثي، تتبعت المعامل المحلية التي تعيد تدوير النفايات البلاستيكية، وحظيت بمناقشات مثمرة، وتعرفت على ممارساتهم لتطوير منتجات جديدة من النفايات الملاحية الصناعية التي يخزنها. قبل انضمامي إلى ((تنوين))، بدأت في تطوير علامة تجارية تصنع أثاث الأطفال من النفايات البلاستيكية، وبعد انضمامي إليهم، قررت التركيز على البحث والتطوير في منتجي للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل.

وفيما يتعلق بمراحل تصنيع الطاولة المستدامة من نفايات البلاستيك تقول تشينارا: لقد احتفظت بجميع العينات لتذكرني بمراحل رحلتي، ففي البداية حاولت تكرار أشكال وأساليب ومجموعات ألوان محددة، ولكن كل نتيجة كانت تبدو وكأنها مصطنعة. وفي الورشة الخامسة من البرنامج، اخترت التركيز على لون واحد بظلال مختلفة. كان ذلك عندما وجدت نمطي الخاص، لقد استغرق الأمر من 20 إلى 30 تجربة لتحقيق الدقة التي تصورتها.

صلصال محلي

وعن تصميمها المستوحى من تراث الإمارات تؤكد المصممة مروة عبدالرحيم: مجموعة ((المشكاة)) عبارة عن مجموعة من ثلاث تركيبات إضاءة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام مزيج من الصلصال المحلي والمستورد. المنتج مستوحى من طرق البناء التقليدية المتمثلة بالطوب الطيني، حيث يتم خلط الصلصال بالماء حتى ينتج عنه قوام بلاستيكي مرن، ثم يتم وضعه في قوالب وتركه ليجف في الشمس ويتصلّب في النهاية ليشكل قوالب بناء قابلة للتكدس فوق بعضها. تتألف ((مجموعة المشكاة)) من ثلاث وحدات إضاءة فريدة من نوعها، كل وحدة مصممة لتصوير مرحلة معينة في عملية تحوّل الصلصال.

مصباح الحناء

في حين تشير وفاء الفلاحي، وهي مصممة إماراتية متعددة التخصصات، إلى أن تصميم مصابيح ((جذور)) ترمز إلى الترابط، وتؤدي دور مصدر الغذاء للشجرة؛ حيث توفر مصادر التغذية الحيوية التي تسري كالدماء عبر الأوردة لتوصل العناصر الغذائية التي تبقي الجسد حياً كما أن الجذور تشير لجذور تراثنا، فهي صلة وصلنا بأصولنا.

وتضيف وفاء: يعد استكشاف مواد المستدامة من منطقة الشرق الأوسط الهدف الأساسي لمشروع الإضاءة الخاص بي، عبر مكونات مثل الفولاذ والبلاستيك القابل للتحلل والممزوج بالحناء القابلة للتحلل الحيوي، والتي تنسجم مع الموارد المحلية. كما يعزز تنوع الهيكل الفولاذي كفاءة استخدام الموارد، ويستعرض إمكانيات المنطقة للممارسات المستدامة. وتعمل تركيبات الإضاءة بمثابة محور مشترك، مستذكرةً شعور الألفة المليئة بالذكريات الجميلة في بيوت العائلة.

مكتب دائم

وفيما يتعلق بتصميم منتجات تقوم على مفهوم الاقتصاد الدائري، ابتكر كل من فنانة الخزف مريم العطار والمهندس الكهربائي محمد النجار تصميم ((دروب)) وهو عبارة عن رفوف أو مكتب دائم، ويؤكد محمد أن العمل يرتكز على الخشب والصلصال والأسمنت، واعتمد الصلصال كنقطة ارتكاز نظراً لخبرة مريم كفنانة تشكيلية تعمل بالفخار، كما يعتبر الخشب بتصميمه الأسطواني مادة مرنة ترمز للعمارة الوحشية التي شاعت في التصاميم الهندسية في دولة الإمارات في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، والتي لا تزال تشكل جزءاً من المشاهدة الحضرية في الدولة.

وتوضح مريم: سعينا في البداية إلى إنشاء دورة إنتاج مستدامة باستخدام الصلصال، ولكن عندما توسعنا في الإنتاج، أخذ الفخار يتشقق (وتأثر بحرارة الأتون العالية) ولمسنا حينها ضرورة تقليل المخاطر بهدف الاستمرار في إنتاج وحدات متطابقة ومناسبة للسوق؛ لذا، لجأنا إلى استخدام مخلفات الفخار في خليط الأسمنت، وقمنا باستعادة الأخشاب من بكرات الكابلات التي يستعملها مصنّعو الأسلاك والكابلات، واستغرق الأمر عدة تجارب لتحسين متانة الخشب ومرونته.