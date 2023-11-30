مهرجان «الظفرة للكتاب » ينطلق الاثنين المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية ((مهرجان الظفرة للكتاب 2023))، تحت شعار ((يسقي الظفرة ويرويها))، خلال الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر الجاري في الحديقة العامة بمدينة زايد، يومياً من الساعة الرابعة بعد العصر إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك بمشاركة 50 عارضاً.

وتتميز دورة هذا العام من ((مهرجان الظفرة للكتاب)) ببرنامج حافل يوثق صلة المجتمع الإماراتي بالماضي العريق. كما يعكس أهداف مركز أبوظبي للغة العربية في تعزيز مكانة اللغة العربية، باعتبارها من أبرز مكونات الشخصية الإماراتية وأهم مقوماتها الثقافية.

نجاحات

وبهذه المناسبة قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: ((في ضوء النجاحات السابقة التي حققها والإقبال الكبير الذي سجله، نفخر اليوم بتنظيم نسخة متجدّدة من ((مهرجان الظفرة للكتاب)) في دورته لعام 2023 التي تحمل في طيّاتها برنامجاً ثقافياً تراثياً نوعياً يُرسّخ مفاهيم الانتماء والاهتمام بالإرث الثقافي والأدبي والفني الإماراتي، ويوفّر تجربة غنية ورائعة عبر طيف متكامل من الفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية التي تواكب تطلّعات جميع أفراد الجمهور على اختلاف أذواقهم)). وأضاف: ((يرتبط المهرجان بالطبيعة الفريدة لمنطقة الظفرة؛ إذ يعمل على توطيد العلاقة بالموروث الإماراتي المحلي الأصيل الذي هو مصدر محفّز للانتماء والولاء للوطن)).

يقدّم المهرجان للعام الثاني على التوالي برنامج ((ليالي الشعر: أصوات أحبتها الناس))، الذي يشارك فيه نخبة من شعراء منطقة الظفرة، ويضمّ ((ليلة الشاعر علي أحمد الكندي المرر))، و((ليلة الشاعر رشاد بن سندية المنصوري))، و((ليلة الشاعر راشد بن فطيمة المنصوري))، و((ليلة الشاعر علي سالم الهاملي))، فضلاً عن ((ليلة الشاعر عبدالله عمر بخيت المنصوري)) و((ليلة الشاعر مبارك بن يافور العامري)). كما يشهد المهرجان إقامة حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من جائزة ((سرد الذهب))، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية لتكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربياً وعالمياً.

((أنا أستطيع!))

يحتفل المهرجان باليوم العالمي لذوي الهمم، حيث يُخصص لذلك اليوم الأول للحدث بتقديم مجموعة من الندوات والفعّاليات، والعروض الفنية بمشاركة طلاب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وتتضمّن الندوات ندوة ((أنا أستطيع!))، التي تُسلّط الضوء على تجارب ناجحة لرعاية الأمهات لأبنائهم من أصحاب الهمم؛ و((قصة أمل))، التي تتناول عملية الدمج التعليمي وتمكين أصحاب الهمم.

كما ينظم المهرجان العديد من الندوات الثقافية الغنية، من ضمنها، جلسة ((الاستدامة من الأجداد إلى الأحفاد)) بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، و((علاقة الشباب العربي اليوم بالإرث اللغوي للغة العربية)) بالتعاون مع مجلس شباب اللغة العربية.