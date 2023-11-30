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عمر آل علي وسعيد المرزوقي ضمن طاقم تحكيم «ثالث المونديال»

11/30/2023 7:29:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك حكم الساحة الدولي عمر آل علي، والحكم المساعد الدولي سعيد المرزوقي، ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بين الأرجنتين ومالي اليوم على استاد ماناهان في إندونيسيا. ويتكون طاقم التحكيم من الصينيين مينغ فو ويي تساو، وجي ما، وعمر آل علي وسعيد المرزوقي (حكم فيديو احتياطي).

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