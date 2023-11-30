عمر آل علي وسعيد المرزوقي ضمن طاقم تحكيم «ثالث المونديال»

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشارك حكم الساحة الدولي عمر آل علي، والحكم المساعد الدولي سعيد المرزوقي، ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بين الأرجنتين ومالي اليوم على استاد ماناهان في إندونيسيا. ويتكون طاقم التحكيم من الصينيين مينغ فو ويي تساو، وجي ما، وعمر آل علي وسعيد المرزوقي (حكم فيديو احتياطي).
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