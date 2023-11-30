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«زريج» تتقدم الحول و«هملول» يتصدر الزمول بالمرموم

11/30/2023 7:29:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الشعارات المختلفة لهجن أبناء القبائل، اكتمال الجاهزية والاستعداد مع اقتراب مواعيد المهرجانات الكبرى للهجن العربية الأصيلة، إذ شهدت تحفة الميادين بالمرموم صباح أمس، إقامة 16 شوطاً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة ثمانية كيلومترات، وذلك ضمن سباقات المرموم التي تقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن.

وذهب ناموس أول أشواط التحديات، الذي خصص للحول المحليات إلى شعار حمد ضعيف حمد اغدير اجتبي، الذي قدم ((زريج)) على الصدارة بزمن وقدره 13:01:9 دقيقة.

وحققت ((غزر)) المملوكة لـ عبدالله عتيق شامس العامري، صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت بلغ 12:52:3 دقائق.

ونجح ((هملول)) لـ سعيد محمد سعيد مروشد، في حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات، بعد أن سجل توقيتاً وقدره 13:06:0 دقيقة.

وتألق ((كحيلان)) بشعار سهيل عبيد عبدالله بن يميع السبوسي في الشوط الرابع للزمول المهجنات، وحسم المعركة بتوقيت بلغ 13:23:5 دقيقة.

وسجلت هجن أبناء القبائل حضوراً مميزاً من خلال مشاركتها أول من أمس، في تحديات الثنايا ضمن سباقات المرموم، والتي أقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

ورسمت ((الهبيبة)) المملوكة لـ محمد علي محمد حماد الشامسي، ملامح التألق في التحدي الرئيسي للثنايا البكار المحليات، حيث قطعت مسافة السباق متقدمة المنافسين في زمن وقدره 12:54:3 دقيقة.

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