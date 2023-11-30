«عيد الاتحاد» لقوارب التجديف التراثية غداً

ينظم نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، غداً، ضمن فعاليات النادي واللجنة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.

ويقام السباق في أربعة أشواط، تحمل ألوان علم الدولة الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، بمشاركة 1037 بحاراً، على متن 61 قارباً، ولمسافة 4 أميال بحرية، تنتهي أمام منصة السباقات بكاسر الأمواج في كورنيش أبوظبي.

وكان الاجتماع التنويري للسباق، عقد أمس في مسرح أبوظبي، بحضور النواخذة واللجنة المنظمة والبحارة المشاركين في السباق، وأجريت في الاجتماع عملية القرعة على خط البداية للأشواط الأربعة، كما تم التأكيد على تعليمات السباق والشروط الفنية للقوارب، والالتزام بألوان الأشواط، وقيم السباقات البحرية في الدولة، بوصفها جزءاً من الموروث الوطني.

وأكدت اللجنة المنظمة للسباق، اكتمال الترتيبات من أجل أن يسير السباق على الوجه الأكمل، لاسيما أنه يأتي في مناسبة وطنية عظيمة، لها مكانتها في نفوس كل الإماراتيين، لذلك حرصت اللجنة على أن يتسق الأداء الفني للسباق مع أهميتها. وأشادت اللجنة المنظمة، بروح التعاون التي سادت الاجتماع بين البحارة المشاركين في السباق، إذ أكدوا أهمية الالتزام بالتفاصيل الفنية التي تهدف لضمان سلامة المتسابقين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز