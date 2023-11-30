جائزة زايد الكبرى للهجن تختتم اليوم

يسدل الستار، اليوم، على منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2023-2024، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة.

وكانت الجائزة قد انطلقت السبت الماضي، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، في ميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، إذ خصصت اللجنة المنظمة، 214 شوطاً للمنافسات في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، منها 36 شوطاً للرموز.

وتختتم الجائزة، بمنافسات الحول والزمول للجماعة على مدار 8 أشواط، تشهد الصراع على 8 رموز، هي الأغلى في المنافسات على الإطلاق، إذ يقام الشوط الرئيس الثامن للحول المفتوح، ويحصل الفائز به على سيف، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم.

وتم تخصيص الشوط السابع للزمول المفتوح، ويحصل الفائز بالشوط على بندقية، إضافة إلى الجائزة المالية، وقدرها 1.5 مليون درهم. وفي الشوط السادس الذي تم تخصيصه للحول المحليات، تتنافس المطايا المشاركة على الخنجر، وجائزته مليونا درهم، بينما يتوج الفائز بلقب الشوط الخامس المخصص للزمول المحليات على شداد، إضافة إلى مليون درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة 4 رموز لفئة الإنتاج، تشجيعاً للملاك على الاهتمام بهذه الفئة، إذ يقام الشوط الرابع للحول المحليات الإنتاج، ويحصل الفائز به على خنجر ومليون ونصف المليون درهم، فيما يحصل الفائز بلقب الشوط الثالث المخصص للزمول المحليات الإنتاج، على بندقية، إضافة إلى مليون درهم.

ويقام شوط فئة الحول المهجنات الإنتاج، ويحصل المتوج بالمركز الأول على خنجر ومليون ونصف المليون درهم، فيما تم تخصيص الشوط الأول للزمول المهجنات الإنتاج، وسيكون الصراع على شداد الشوط، إضافة إلى مليون درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة للسباق، جوائز مالية كبيرة أيضاً لأصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس، تتراوح بين مليونين ونصف المليون، وحتى 100 ألف درهم في مختلف الأشواط.

وكانت منافسات الجائزة قد تواصلت أمس، ولليوم السادس على التوالي، بأشواط الحول والزمول لأبناء القبائل، لمسافة 6 كيلومترات، في الميدان الجنوبي بالوثبة، وذلك على مدار 22 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية، و12 في الفترة المسائية.

وحصد شعار عبد الله حمد الهاجري، أول أشواط الفترة المسائية عن طريق ((الحقه))، التي قطعت مسافة الشوط في 0:07:04 دقيقة، بينما أهدت ((وجدان)) لسليمان سلامة الجهني من هجن المملكة العربية السعودية الشقيقة، لقب الشوط الثاني، بزمن قدره 9:23:05 دقائق.

وأهدى ((الكايد)) شعار محمد نهيان ربيع المحرمي، ناموس الشوط الثالث، بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:35:05 دقائق، بينما تألق شعار عبد العزيز سيف كليب الكتبي في الشوط الرابع، عن طريق ((متعب))، الذي نجح في التفوق على منافسيه، وأنهى الشوط في 9.31.05 دقائق.

وأسفرت بقية الأشواط الـ 12 ، عن فوز كل من ((العاند)) لسالم نايع الغفلي، و((الكايدة)) لسيف عتيق محمد العميمي، و((الوابل)) لسعيد غصاب راعي الطيرة العامري، و((عساس)) لعبد الله سالم رميلة العامري، و((الظبي)) لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و((زعفرانة)) للعثة بالخرع العامري، و((الغزيل)) لحمد فهيد العجمي، و((الغزيل)) لحمد فهيد العجمي.

5.000.000

درهم وسيف جائزة شوط

الحول المفتوح

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