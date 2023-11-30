«التاسعة» أطول جولة في تاريخ دوري المحترفين

تنطلق، اليوم، منافسات الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، بمواجهتي عجمان وضيفه حتا، والإمارات وضيفه اتحاد كلباء، والنصر مع ضيفه الوحدة، وتستكمل الجولة بمباراتين مساء غد، بلقاء الوصل وضيفه البطائح، وبني ياس وضيفه الجزيرة، فيما تم تأجيل آخر مباراتين بالجولة، إلى 20 ديسمبر الجاري، حيث يلتقي العين مع خورفكان، والشارقة وضيفه شباب الأهلي.

أطول جولة

وتعتبر الجولة ((التاسعة)) هي الأطول في تاريخ دوري المحترفين، حيث تمتد لمدة 20 يوماً، ويأتي ذلك لظروف مشاركة العين والشارقة، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ولقاء العين مع اهال التركمانستاني، إلى جانب استكمال مواجهات إياب الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي للمحترفين.

وشهدت مسابقة دوري المحترفين العديد من التوقفات هذا الموسم بسبب مشاركة أندية الشارقة والعين ومن قبلهما شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى توفير مساحات من الوقت أمام الأبيض من أجل إقامة معسكرات خارجية ومحلية في إطار استعداداته للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة، حرصاً من رابطة المحترفين التي ضحت بانتظام مسابقتها الرئيسة، من أجل دعم المنتخب الوطني ومشاركات الأندية الخارجية سعياً للظهور المشرف وتحقيق نتائج إيجابية.

توقفات عدة

وكان التوقف الأول لدوري أدنوك بعد الجولة الثانية مباشرة واستمر لمدة 26 يوماً، والثاني بعد الجولة الخامسة واستمر لمدة 21 يوماً، والثالث بعد الجولة السابعة واستمر لمدة 19 يوماً، وهناك توقف آخر بعد الجولة الثانية عشر والتي ستقام على مدى يومي 23 و24 ديسمبر الجاري، بسبب إقامة معسكر للأبيض استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، ولم يتم تحديد فترة توقف مسابقة الدوري، حيث يتوقف ذلك على نتائج المنتخب في البطولة.

المطرقة والسندان

وعن تلك التوقفات وتأثيرها على مستوى الدوري وفرقه المختلفة قال عبدالله حسن المحاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي: إن رابطة المحترفين وقعت بين المطرقة والسندان، عليها التزامات تجاه المنتخب الوطني ومشاركات الأندية القارية وبين انتظام المسابقة وتوفير سبل النجاح لها، لالتزامها بروزنامة الاتحادين الدولي والآسيوي بما يسمى ((أيام فيفا))، وهي مضطرة لتلك التوقفات، حتى لو كانت على حساب انتظام المسابقة.

وبالطبع التوقفات لها إيجابيات وأيضاً سلبيات بالنسبة للأندية، فهناك من يستغل تلك التوقفات في إعادة ترتيب أوراقه، وتنظيم صفوفه، ومنها من يعتبر تلك التوقفات أمراً سلبياً على مستوى لاعبيه، ومثل تلك الفرق تسعى لإقامة مباريات ودية خلال التوقفات من أجل توفير أجواء للعب أمام لاعبيها، وقد شاهدنا مدى تأثر الأندية من تلك التوقفات خلال الجولة الثامنة الماضية سواء بالإيجاب أو السلب على الفرق المشاركة بالدوري.

أطول جولة

وعن طول فترة إقامة الجولة التاسعة قال عبدالله حسن هي ليست جولة طويلة بالمفهوم الدارج، وإنما تم تأجيل مباراتين بسبب مشاركات الأندية في بطولة دوري أبطال آسيا، وسوف تقام باقي الجولات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة في مواعيدها المحددة من قبل.

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