400 شخصية عالمية تثمّن نجاح ملتقى أبوظبي العالمي للخيول

أثنى المشاركون في ختام أعمال الملتقى العالمي الثالث عشر لسباقات الخيول العربية، الذي أقيم في العاصمة أبوظبي، من 28 نوفمبر إلى 30 نوفمبر الماضي، على الجهود الرائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودور سموه المحوري في الارتقاء بمسابقات وفعاليات الخيول العربية الأصيلة حول العالم على مدى 15 عاماً، من خلال تكريس أفضل الممارسات، وابتكار النهج العلمي لتطوير الخيول العربية، وتشارك الرؤى مع الخبراء والمختصين والباحثين للتوصل إلى حلول مبتكرة، كان لها الأثر الملموس في التطور الذي تشهده سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتوج الملتقى أعماله في ختام جلساته بمجموعة من المقترحات تهدف جميعها إلى الرقي بالخيل العربي على العموم بمشاركة 400 شخصية ومئات الخبراء والملاك والمربين من مختلف أنحاء العالم في جميع التخصصات يمثلون 90 دولة.

وأقيم الملتقى العالمي تحت رعاية النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52. وأكد المشاركون أن ريادة دولة الإمارات العالمية في الاهتمام بتطوير الخيول العربية الأصيلة، نابع من إرثها التاريخي المستمد من ثقافتها وهويتها وحضارتها، الأمر الذي كان له الدور الطليعي في التوصل إلى حلول متكاملة لبناء مرتكزات فعالة وحيوية، قادت إلى الطفرات النوعية المتواصلة في مجال الخيول العربية الأصيلة.

وأشاروا إلى أن مخرجات الملتقى العالمي تشكل أساساً قوياً لبناء منظومة شاملة، من شأنها رسم خريطة مستقبلية تستشرف النهوض بالسباقات، وتطبيق أفضل المعايير العالمية، لتحقيق تطلعات الملاك والمربين والمهتمين بسباقات الخيول العربية حول العالم.

وتوجه المشاركون بخالص الثناء والتقدير إلى دولة الإمارات واللجان المنظمة للملتقى العالمي، على التنظيم الاحترافي، وحسن الاستضافة، وتوفير الظروف الملائمة لبحث آفاق المستقبل، ووضع الحلول المبتكرة والعلمية، للحفاظ على النهج العالمي للخيول العربية الأصيلة، ودعم المبادرات الكفيلة بالانتقال إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وتطوراً لهذه الرياضة.

الجلسة الرابعة

وتواصلت الجلسات في اليوم الثاني للمؤتمر ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، بالجلسة الرابعة بعنوان ((التحديات في تدريب سباقات الخيول العربية)) وأدارها جوناثان هورويتز، بمشاركة فرانسوا روهات، ايريك ليمارتنيل، المير البيرو، ارنست اورتيل، واليزابيث بيرنارد. واتفق المتحدثون على أن ما من قصة نجاح لا توجد بها تحديات والتي هي جزء من حياتنا اليومية، وبالنسبة للخيول أكدوا أن الطقس الحار في دول الخليج يمثل العائق الأساسي، ولكن الحلول توجد عبر الإسطبلات المكيفة، وتدريب الخيول في الممشى الكهربائي، والملاعب المفتوحة، وصقل مهارات الخيول ومعرفة احتياجاتها، لتكون جاهزة مع قرب انطلاقة السباقات.

وفي أوروبا أكد المدربون أنه لا توجد قاعدة ثابتة لتدريب الخيول، بل هي مدارس، ويجب فحص عظام الخيول والتأكد من قوتها عبر الطبيب البيطري، وفهم سلوكيات الخيول، وتقييم حالات الأحصنة، لأن جاهزية الخيل هي التي تصنع المدرب الناجح.

الجلسة الخامسة

وتصدرت مشاركة المرأة في السباقات الجلسة الخامسة، وأدارتها لارا صوايا حول التحديات والصعوبات التي واجهتهم والتجارب التي خاضوها، وأسباب النجاح، وشارك في الندوة، د. مايكي دوريجيك، إمير فالون، ديبورا فيهالوف، اناليزا لاندوسي، جورجينا وارد، وكاثي اومارا.

وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول المشاركة النسائية، واتفقت المتحدثات على الدور الكبير، الذي لعبه المهرجان العالمي في تمكين المرأة في السباقات.

وأجمعت المتحدثات، بأن دور المرأة مهم جداً وهي ركيزة فاعلة ودور مؤثر، على الرغم من التحديات والمعاناة في بدايتهن للحصول على احترام وقبول المهنيين لهن، وتقدمن بالشكر للمهرجان الذي جمعهن في هذا الملتقي المهم تحت سقف واحد، وأعطاهن الفرصة للتواجد.

الجلسة السادسة

واختتمت أعمل الملتقى بالجلسة السادسة بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي في نشر رياضة سباقات الخيول العربية في الساعة الثالثة والنصف، وأدارها مسعود محمد، بمشاركة مسلم قطن، حسان عتيق الرميثي، عبدالله الحماياني، حمد الشامسي، أم كلثوم البارجي، وخالد مخلوف.

واتفق المتحدثون على ضرورة تطوير الأدوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومواكبة التطور لصناعة المحتوى لتوصيلها للمتلقي بصورة مقبولة تواكب المنظومة المهتمة بصناعة الخيل العربية الأصيلة من خلال منصات التواصل الاجتماعي كافة.

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