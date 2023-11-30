97 خيلاً في السباق الرابع لمضمار العين

يشهد المضمار العيناوي في الخامسة من مساء اليوم، سباقه الرابع بالموسم، والذي يتألف من 7 أشواط، بمشاركة 97 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 810 آلاف درهم، وتفتتح أمسية الليلة بسباق خيول الأربع سنوات فما فوق، والتي تتسابق في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، ويبرز ((مجدي)) كأبرز المرشحين للقب هذا الشوط، وهناك أيضاً ((جيم)) و((غسان)) وغيرهما.

في الشوط الثاني يقام السباق الرئيس بالأمسية، والذي يمتد لمسافة 1800 متر، بمشاركة 11 خيلاً، يبرز منها ((أوس))، الذي سبق له الفوز خمس مرات في سباقات سابقة، ينافسه ((إيه إي إل ستار))، الذي يعتلى صهوته البلوشي، وهناك أيضاً ((حكيم)) بقيادة مولن، و((صلب)) و((فارس)) وغيرهم من الخيول الطامحة للقب.

وتظهر الخيول المبتدئة في الشوط الثالث لمسافة الميل، حيث تتسابق خيول طامحة للقب، يبرز منها ثلاثي ياس للسباقات ((مخلص ونبراس، وطاهر))، وهناك أيضاً ((ماجيك تاتش))، وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الرابع لمسافة الميل، حيث يتطلع ((منور)) للفوز باللقب، ولكن عليه أولاً أن يجتاز خيولاً قوية، مثل ((مشير الوثبة))، و((محرم)) وغيرهما.

وتعود الخيول المبتدئة للظهور في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، حيث يتطلع ((حكيم العز)) للصدارة، غير أن مهمته لن تكون سهلة، لوجود منافسين أقوياء، مثل ((نجيب)) الذي سبق وجاء وصيفاً في الحفل السابق بالمضمار العيناوي. في الشوط السادس، تسعى خيول عربية أصيلة مبتدئة للفوز الأول بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1000 متر، ويبرز منها ((أهازيج))، و((إيه إف منعوت))، و((إيه إف الطارف)).

في ختام الأمسية بالشوط السابع، والذي ينطلق لمسافة 1000 متر، بمشاركة 11 خيلاً، يسعى ((آر بي موني ميكر)) للصدارة، غير أن مهمته لن تكون سهلة، لوجود منافسين أقوياء مثل ((هيروز دو لاغارد))، و((لينا)) التي سبق وتوجت بلقب بيغ إيزي للسرعة في ميدان.

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