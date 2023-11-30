لوك دونالد قائداً للفريق الأوروبي في كأس رايدر للغولف

سيقود الأسطورة لوك دونالد الفريق الأوروبي في منافسات كأس رايدر التي ستقام في نادي بيثبيج بلاك في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2025، بعدما قاده العام الجاري للتتويج بلقب البطولة الأعرق في العالم لمنتخبات الغولف، بعد تفوقه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المنافسات التي أقيمت في روما.

ويعتبر كأس رايدر التحدي العريق والأبرز في عالم رياضة الغولف ضد فريق لاعبي الولايات المتحدة الأمريكية في منافسات انطلقت منذ نحو 96 عاماً في عام 1927.

وأصبح الإنجليزي البالغ من العمر 45 عاماً، الذي يمتلك مسيرة حافلة في ملاعب الغولف، أول من يتولى مهمة قيادة الفريق الأوروبي في نسختين متتاليتين في كأس رايدر، منذ أن قام الأسكتلندي برنارد جالاشر بهذه المهمة في أعوام 1991 و1993 و1995 على التوالي.

يتمتع دونالد بمسيرة مثيرة للإعجاب، حيث احتل المركز الأول عالمياً لمدة 56 أسبوعاً، بينما أصبح في عام 2011 أول لاعب في التاريخ يتصدر قائمة الأكثر جمعاً للجوائز المالية في جولتي دي بي ورلد والجولة الأوروبية في العام نفسه.

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