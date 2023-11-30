-->

Friday, 01 December 2023 07:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطولة العالم للسبارتن 8 ديسمبر في صحراء الوثبة

11/30/2023 7:29:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إقامة فعاليات بطولة العالم للسبارتن 2023، التي يستضيفها وينظمها المجلس، بالتعاون مع سبارتن من 8 إلى 10 ديسمبر، في صحراء الوثبة بأبوظبي. ويشارك في البطولة آلاف من الرياضيين، من النخبة ومن مختلف أفراد المجتمع، على مدار 3 أيام، لاختبار قدراتهم العضلية في تحدٍ حقيقي للقوة والتحمل والسرعة، كما يحظى المشاركون بالدخول المجاني لمهرجان الشيخ زايد.

ويشهد اليوم الأول للبطولة، سباق الـ3 كم، والسباق الليلي لمسافة 5 كم، وتقام في اليوم التالي مجموعة من السباقات؛ أبرزها بطولة العالم للنخبة لمسافة 21 كم.

وتختتم فعاليات البطولة في 10 ديسمبر، ببطولة العالم لسباق التتابع لفرق النخبة 3 كم، وسباق السوبر المفتوحة (10 كم، 25 عائقاً)، وسباق أوبن سبرينت (5 كم، 20 عائقاً) وبطولة الأطفال المفتوحة (نصف ميل - 2 ميل، 5-20 عقبة).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN30112023000110011019ID1107518621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث