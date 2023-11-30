بطولة العالم للسبارتن 8 ديسمبر في صحراء الوثبة

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إقامة فعاليات بطولة العالم للسبارتن 2023، التي يستضيفها وينظمها المجلس، بالتعاون مع سبارتن من 8 إلى 10 ديسمبر، في صحراء الوثبة بأبوظبي. ويشارك في البطولة آلاف من الرياضيين، من النخبة ومن مختلف أفراد المجتمع، على مدار 3 أيام، لاختبار قدراتهم العضلية في تحدٍ حقيقي للقوة والتحمل والسرعة، كما يحظى المشاركون بالدخول المجاني لمهرجان الشيخ زايد.

ويشهد اليوم الأول للبطولة، سباق الـ3 كم، والسباق الليلي لمسافة 5 كم، وتقام في اليوم التالي مجموعة من السباقات؛ أبرزها بطولة العالم للنخبة لمسافة 21 كم.

وتختتم فعاليات البطولة في 10 ديسمبر، ببطولة العالم لسباق التتابع لفرق النخبة 3 كم، وسباق السوبر المفتوحة (10 كم، 25 عائقاً)، وسباق أوبن سبرينت (5 كم، 20 عائقاً) وبطولة الأطفال المفتوحة (نصف ميل - 2 ميل، 5-20 عقبة).

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