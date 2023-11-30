جودو الإمارات جاهز لـ «طوكيو غراند سلام»

تتوجه، اليوم، بعثة منتخب الإمارات للجودو إلى طوكيو، قادمة من معسكر استراليا، استعداداً للمشاركة في بطولة ((طوكيو غراند سلام))، التي تقام غداً وبعد غدٍ.

وتعدّ بطولة طوكيو غراند سلام ختام البطولات الكبرى لعام 2023، حيث تشهد مشاركة 527 لاعباً ولاعبة من 88 دولة حتى الآن، من بينها 7 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، وقطر، والمغرب، والجزائر وجيبوتي، وذلك بحثاً عن نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويبدأ برنامج البطولة اليوم بإجراء مراسم القرعة التي تنعقد بعد الظهر بالقاعة الرياضية بفندق طوكيو متروبوليتان، عبر تقنية الفيديو بمشاركة ممثلي الاتحاد الدولي للجودو واللجنة المنظمة للبطولة.

ويشارك منتخبنا الوطني بـ 9 لاعبين ولاعبات.

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