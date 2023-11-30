جودو الإمارات جاهز لـ «طوكيو غراند سلام»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تتوجه، اليوم، بعثة منتخب الإمارات للجودو إلى طوكيو، قادمة من معسكر استراليا، استعداداً للمشاركة في بطولة ((طوكيو غراند سلام))، التي تقام غداً وبعد غدٍ.
وتعدّ بطولة طوكيو غراند سلام ختام البطولات الكبرى لعام 2023، حيث تشهد مشاركة 527 لاعباً ولاعبة من 88 دولة حتى الآن، من بينها 7 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، وقطر، والمغرب، والجزائر وجيبوتي، وذلك بحثاً عن نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.
ويبدأ برنامج البطولة اليوم بإجراء مراسم القرعة التي تنعقد بعد الظهر بالقاعة الرياضية بفندق طوكيو متروبوليتان، عبر تقنية الفيديو بمشاركة ممثلي الاتحاد الدولي للجودو واللجنة المنظمة للبطولة.
ويشارك منتخبنا الوطني بـ 9 لاعبين ولاعبات.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN30112023000110011019ID1107518620
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.