ليلى المرزوقي بشعار «الكمدة» تحتفظ بكأس يوم الشهيد للقدرة

احتفظت الفارسة ليلى المرزوقي بشعار إسطبلات الكمدة، بلقب سباق يوم الشهيد للقدرة، الذي أقيم يوم أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، وتوجت المرزوقي بالكأس للعام الثاني على التوالي، في السباق المخصص للإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، على صهوة الجواد ((شفيق دارابي))، بعد أداء مميز قادها إلى مطاردة الصدارة في مختلف مراحل السباق، لتحسم المنافسة في زمن قدره 3.30.31 ساعات، واحتل المركز الثاني والوصافة الفارس زايد محمد عتيق المهيري، على صهوة ((إس إم لوبو ديزرت)) لإسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 3.31.32 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس الأورغوياني خوسيه إيستيبان، على صهوة ((إس إم فابريكو)) لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 3.32.17 ساعات.

وأحرز المركز الرابع الفارس محمد عبد الله البلوشي، على صهوة ((رو بالادا)) لإسطبلات الرميثي، مسجلاً زمناً قدره 3.38.22 ساعات، تليه في المركز الخامس الفارسة زبيدة علي، ممتطية صهوة ((إل نيز نوبل إكسبريس)) لإسطبلات الرمك، مسجلة زمناً قدره 3.38.25 ساعات.

وقام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أصحاب المراكز الأولى بالكؤوس، بعد ختام السباق.

وثمن الدكتور غانم الهاجري جهود القائمين على السباق من نادي دبي للفروسية، في مدينة دبي الدولية للقدرة، والذي يتزامن مع ((يوم الشهيد))، المناسبة الغالية والمهمة في الدولة، حيث شرف المشاركة في السباق، يكفي في يوم يخلد تضحيات الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا البواسل بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقين.

ذكرى غالية

من جانبه، قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، إن سباق يوم الشهيد، يأتي تزامناً مع ذكرى مهمة وغالية، نفخر فيها بما قدمه شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم في مختلف المجالات، من أجل رفعة وازدهار الوطن، ويعد هذا اليوم مصدر فخر ووسام شرف لنا جميعاً، وأضاف أن السباق الذي انطلق في الساعات الباكرة صباحاً، جاء ناجحاً بكل المقاييس، بعد المشاركة النوعية والمميزة من مختلف الإسطبلات الخاصة، التي تمثل قاعدة مهمة وعريضة في رياضة القدرة والتحمل في الدولة، مشيراً إلى أن التنظيم المكثف للعديد من السباقات للإسطبلات الخاصة على مستوى الدولة، ساهم في تعزيز الدعم لهذه الشريحة، عبر المشاركة المتنوعة، سواء في مدينة دبي الدولية للقدرة، أو قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، أو قرية بوذيب العالمية.

وأشاد العظب بمشاركة إسطبلات جديدة في السباقات، ما يثري المنافسة بين مختلف الإسطبلات، متمنياً التوفيق لجميع الفرسان والمدربين والإسطبلات في السباقات المقبلة.

فخر واعتزاز

بدورها، أعربت ليلى المرزوقي بطلة السباق عن فخرها واعتزازها بالفوز باللقب للعام الثاني على التوالي، خاصة أن السباق يتزامن مع ذكرى غالية على قلوب أبناء وشعب الإمارات، وقالت المروزقي إن أهم العوامل وراء التألق بالمحافظة على اللقب، والفوز في السباق الثاني على التوالي، بعد تتويجها قبل أقل من شهر بكأس الوصل، هو تدعيم إسطبلات الكمدة بأفضل الخيول من المالك سعيد الكمدة، تحت إشراف راشد الكمدة والمدرب منصور إبراهيم، مشيرة إلى أن الهدوء خيم نسبياً على سباق اليوم، بالمقارنة مع السباق الماضي في انطلاقة الموسم، مشيدة بأداء الجواد ((شفيق))، الذي يعتبر انفعالياً بناء على تجارب ومشاركات سابقة منذ 2019، إلا أنه استطاع أن يقدم مستوى مميزاً، قادها لتقليص الفارق، وخطف الصدارة في المرحلة الأخيرة من السباق.

وأشاد المدرب منصور إبراهيم من إسطبلات الكمدة، بالانطلاقة المميزة لهم هذا الموسم، عبر المشاركة بمجموعة مميزة من الخيول، منها الجواد ((شفيق)) بطل كأس يوم الشهيد للقدرة، الذي يملك فوزاً في الموسم الماضي، وأثبت تطوره بعد تقليص المسافة والفارق الزمني مع المتصدرين، مؤكداً أن استعدادات وتحضيرات إسطبلات الكمدة، تعتبر جيدة لهذا الموسم، وسيحرصون على الدفع بالخيول الأكثر جاهزية، حسب كل سباق، متوجهاً بالشكر لمالك الإسطبل سعيد الكمدة، وإلى راشد الكمدة، وفريق العمل، وجميع أعضاء وطاقم إسطبلات الكمدة.

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