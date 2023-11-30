دبي تستضيف «دولية اللياقة البدنية» 8 ديسمبر

كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة 11 من ((بطولة دبي الدولية للياقة البدنية)) التي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري في استاد سوق دبي الحرة للتنس وميدان الروية، بمشاركة أبرز اللاعبين واللاعبات المحترفين العالميين في اللياقة البدنية ويبلغ مجموع جوائزها المالية 1.4 مليون درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي أمس، وتحدث فيه علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي وسعود الشامسي مدير البطولة، ومحمود شعلان كابتن منتخب الإمارات للياقة البدنية، ومحمود الزهيري ممثل شركة سكوات وولف راعي البطولة.

وتعد بطولة دبي الدولية للياقة البدنية من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تقام في دبي لما تتميز به من قوة المنافسة ومستوى الرياضيين المشاركين فيها، كما تم تحديد المنافسة لتكون فقط بين أقوى المتسابقين على مستوى العالم مع زيادة درجة صعوبة الألعاب بما يواكب مكانة البطولة التي تحولت من المحلية إلى العالمية.

وتهدف بطولة دبي الدولية للياقة البدنية إلى الترويج لألعاب اللياقة البدنية والتشجيع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، لما لها من فائدة كبيرة في تعزيز صحة ولياقة أفراد المجتمع، وإبراز مكانة دبي على الخارطة الدولية كوجهة عالمية لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية بشكل عام وبطولات اللياقة البدنية بشكل خاص.

تأكيد

وأكد علي عمر أن البطولة تعد ثاني أفضل حدث في بطولات اللياقة البدنية على مستوى العالم، وقال: ((شهدت البطولة تطوراً كبيراً وملحوظاً على مدار الأعوام السابقة حتى أصبحت ثاني أكبر بطولة من نوعها في العالم، ويشارك فيها نخبة من أبرز الرياضيين المصنفين الأوائل في العالم من الرجال والسيدات، ونجاحها المتواصل أسهم في استحداث فئات جديدة وأضيفت إليها هذا العام بطولة جديدة هي كأس الخليجي، كما أن مشاركة رياضيين إماراتيين ضمن فرق محلية يعطي البطولة زخماً أكثر، ونتمنى التوفيق للمشاركين، ونشكر كل الرعاة والداعمين الذين أسهموا معنا في إنجاح البطولة)).

وقال سعود الشامسي: ((أشكر مجلس دبي الرياضي على الدعم والاهتمام الكبير لإنجاح البطولة التي تعد من أبرز بطولات العالم في اللياقة البدنية وستكون هذه النسخة من البطولة مختلفة، حيث تم إضافة فئة جديدة وهي كأس الخليج المخصصة للرياضيين من دول مجلس التعاون، ويشارك فيها 48 رياضياً من عدة دول هي: الإمارات، والكويت، والسعودية، والبحرين، وعمان، وقطر، ويمثل كل دولة فريق مكون 8 لاعبين، فيما يشارك في البطولة الدولية 60 من أفضل رياضيي العالم ومحترفي اللياقة البدنية الذين تم اختيارهم بالترشيح المباشر حسب التصنيف العالمي، حيث تتضمن 30 من الرجال و30 من السيدات من أفضل الرياضيين في هذه اللعبة من مختلف دول العالم يتنافسون في دبي على مجموع جوائز أكثر من 1.4 مليون درهم)).

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