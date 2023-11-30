تذكرت «الست»!

قبل أول أعيادنا الوطنية، وتحديداً يوم 30 نوفمبر من سنة 1971، زارتنا سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وجُهز لها مسرح يستوعب خمسة آلاف متفرج في النادي الأهلي بأبوظبي (الوحدة حالياً)، وشاهد الحفل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبعد الحفل، كرّم الفنانة الكبيرة، في مناسبة نتذكرها، تبين مدى حب قادتنا لمصر وأهلها.

الشعب المصري تعوّد أن يجلس بجانب الراديو ليستمع ((للست))، حينما تغني كوكب الشرق ((أم كلثوم))، التي أصبحت جزءاً من كيان مصر العربي، فحينما زارتنا هنا لقيت احتفالاً غير عادي، واليوم أتذكرها مع احتفالاتنا الوطنية، وتشاء المصادفات الجميلة أن يكون مسرحها في النادي الأهلي في العاصمة، وهو من الفرق التي بدأت وانطلقت وشكلت نواة لفرق أخرى تم دمجها إلى أن وصلت إلى اسم فريق الوحدة الحالي، ونلاحظ كيف يشكل الهاجس العربي القومي لدى رياضيينا فمعظم فرق البدايات كانت تحمل الأسماء العربية التي تدعو للوحدة والاتحاد.

وبعدها بسنتين، زارنا فريق الإسماعيلي المصري في زيارته الثالثة، ولعب في أبوظبي، وتابع اللقاء أيضاً المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبدأت الزيارات وتبادل الفرق التي أسهمت في علاقة متينة بالحبيبة مصر، وهو ما أردت أن أتناوله من الجانب الإنساني المغلف بمبادئ الوفاء والولاء، وما يربطنا من محبة وتقدير لكل المصريين، فنحن نحبهم، والأنظار اليوم مصوبة تجاه مصر لأنها بوابة العمل الإنساني لأهلنا في فلسطين، وأتمنى لها الأمن والأمان والاستقرار، لتعيش مصر عزيزة وقوية، فهي تستحق هذا الدعم، والانتصار في كل المجالات في ظل ظروف غير عادية، تمر بها المنطقة العربية، وبدا واضحاً عمق الانتماء الذي يجري في عروق المصريين، وضربوا به المثل لكل دول العالم، ومن هنا، علمنا القائد الراحل المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن نحب مصر، ونظل أوفياء لها والله وراء القصد.