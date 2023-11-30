الإمارات في قلبي

‏تقترن البدايات في قلبي بحكايات الأمهات اللواتي انتظرن طويلاً على شرفات الصبر ينتظرن الأبناء والآباء والأزواج الذاهبين في رحلة الرزق، حكاية أمي وجدتي وأبي وجدي وخالي وجارنا مع البحر، وصلاة الفجر، ودبيب الحركة في البيوت فجراً، وجدتي تجهز موقدها وعجينها لفطور الصباح، بينما رجفة البرد تعتري كل جسدها، حكايات التعب، قصص الشعراء، تاريخ الماء، ومعاناة الإنسان مع الجفاف والكفاف، معاناة الأرض مع العطش، والجميع مع البحر، والظروف والفقر.

الإمارات حكاية ساطعة نسجت من صبر الرجال: أبي وجدي والبحارة الذين يعملون على سفن الغوص، وقوارب الصيد، ويصنعون بأيديهم المتقرحة الحبال والشباك والقراقير، ساهمين دوماً ينتظرون انفراج الأحوال بصبر ورضا، ويصيخون السمع لنشرات الأخبار من إذاعات صوت العرب وهيئة الإذاعة البريطانية، فهناك قادم مختلف سيغير كل شيء.

الإمارات تأسست كذلك على أكتاف النساء الصابرات، الجميلات، اللواتي أقمن بيوتاً عظيمة واعتنين بأسرهن يوم غاب الرجال في غياهب البحار، فقضين الأمسيات على ضوء الفنر، يحكن الثياب ويصنعن البراقع، وفي أمكنة أخرى يزرعن السهول والوديان ويفترشن الأرض يبعن ما يصنعنه بأيديهن، لتبقى لمة العائلة دون مساس، ويبقى صخب الصغار هادراً ومسموعاً لحين عودة الرجال الغائبين.

الإمارات تقارب الناس، الرضا بالقليل والموجود، ثم انفجار الفكرة التغييرية الكبرى، فكرة زايد المؤسس والقائد والراشد العضيد المحنك، فكرة الاتحاد والوحدة.. والإنسان في قلب الفكرة، والفكرة التي كانت خطوة فأصبحت طريقاً أخضر مورقاً من آلاف الأميال، وملايين الخطوات والمشروعات، ثم طارت الفكرة لتغدو اسماً ملأ أسماع العالم: دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا هو التاريخ الذي عشته وعايشته وسجلته للإمارات،

وهذه هي الإمارات، وطني، وأرضي وسيدة قلبي، وعلى أرضها كل ما يستحق الحياة، فكل يوم والإمارات وقيادتها وأهلها وأحبابها، ومن يعيش آمناً على ترابها بخير وأمان وسلام وكرامة.