الأخلاق والسياسة

لعل عنوان المقال مثار للسخرية أو التندر بالنسبة لكثير من الناس، فكثير من الناس يرون أن السياسة مكان للتحايل والخداع. وفي السياسة كل شيء جائز، ومن له حيلة فليحتَل. والقول الشهير لرئيس وزراء بريطانيا في منتصف القرن التاسع عشر، اللورد بالميرستون، خير دليل؛ إذ قال: ((لذلك أقول إنه من القصور أن نفترض أن هذا البلد أو ذاك يُعتبر حليفاً أبدياً أو عدواً دائماً لإنجلترا. ليس لدينا حلفاء أبديون، وليس لدينا أعداء دائمون، مصالحنا هي أبدية ودائمة، ومن واجبنا أن نتبع تلك المصالح)).

ورغم ذلك يصر الكثير على أن هناك جانباً أخلاقياً في السياسة بشكل عام، وأن كثيراً من الدول تتعامل حسب قيمها ومبادئها. ويروي الأستاذ الشهير جوزف ناي أنه وُوجه بالاستهزاء حين أفصح أنه بصدد تأليف كتاب عن موضوع الأخلاق في السياسة، الذي نشره لاحقاً في 2020 تحت عنوان ((هل الأخلاق مهمة: الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترمب)). ((ويعزو الكاتب هذا السخرية إلى عدم فهم الأخلاق بوصفها خياراً، فإن لم يكن هناك خيار فليس هناك أخلاق؛ أي أن الفرد أو الدولة يكون لها أكثر من خيار، وتختار الخيار الأكثر أخلاقياً، ويستشهد الكاتب بقول الفلاسفة: ينبغي يعني ضمنياً ما يمكن)).

ويرى أستاذ العلاقات السياسية جوزيف ناي أن هناك ثلاثة عوامل صاغت الأخلاق في السياسة الخارجية الأمريكية، هي الاعتقاد بالاستثنائية الأمريكية. والاستثنائية الأمريكية، وهي معتقد راسخ عند النخب وعموم الشعب الأمريكي، تقوم على فلسفة الأنوار عند الآباء المؤسسين، وهي حق الشعوب في العيش الحر والاستقلال السياسي. والعامل الثاني يتمثل في الأصول الطهرانية المسيحية، التي فرت من أوروبا لممارسة المسيحية الخالية من الشوائب. وأخيراً، الحجم الهائل للولايات المتحدة وانعزالها من صراعات أوروبا. وقد استطاعت الولايات المتحدة التوسع داخلياً وليس خارجياً كبقية أقرانها من الدول الغربية.

ورغم ما يقول ناي فإن الحقيقة تشير إلى أن الولايات المتحدة اعتمدت القوة للتأثير على الدول الأخرى بدلاً من اتباع سياسة أخلاقية، ففي نزاعها مع الاتحاد السوفييتي سمحت واشنطن لنفسها بتجاوز كل الاعتبارات السياسية والقانونية وحتى الأخلاقية لهزيمة موسكو، والذي بدا لاحقاً أنه لم يكن بذلك الخطر عليها، كما يقول الدبلوماسي المخضرم ستيف سايمون في كتابه الأخير ((الوهم الكبير)).

ويورد ناي مثالاً على التصرف الأخلاقي للرئيس هاري ترومان في الحرب الكورية حين رفض أن يطاوع طلباً من القادة العسكريين باستخدام القنبلة النووية كما فعل في اليابان، وأنهى الحرب لصالح الولايات المتحدة وحلفائها. وقد رفض ترومان استخدام قنبلة نووية ضد كوريا الشمالية بحجة أنه لا يريد أن يستخدم الأسلحة النووية ضد دولة آسيوية ثانية خلال عقد واحد.

ولكن هذا نوع من لوي عنق التاريخ وتطويعه لإثبات دليل على وجود الأخلاق في السياسة؛ إذ استخدم ترومان قنبلتين نوويتين ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية. وثانياً يقول بعض المؤرخين المراجعين إن ترومان استخدم القنبلة الذرية بعد أن أوشكت اليابان على الانهزام، وإن الغرض من استخدام القنبلة هو زرع الرعب في الاتحاد السوفييتي بقيادة ستالين، الذي بدأت سيطرته تتوسع على شرق أوروبا.

ولا شك أن ما منع الولايات المتحدة من استخدام القنبلة النووية في الحرب الكورية هو امتلاك الاتحاد السوفييتي سلاحاً نووياً بعد أن اختبر أول قنبلة نووية في العام 1949. وإذا ما استخدمت واشنطن سلاحاً نووياً ضد كوريا الشمالية لعرّض ذلك الجيش الأمريكي لضربات نووية من قبل موسكو. وقد يؤدي ذلك حينها إلى اشتعال حرب كونية ثالثة بعد خمس سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية.

والعبرة هنا أن اعتبارات مصير البشرية تفوقت على حسابات القوة والسيطرة، ولعلها مكمن الأخلاق في الأخذ بالاعتبارات البعيدة. ولكن كيف يمكن تقنين هذه الاعتبارات؟! مسألة تحتاج إلى بحوث مطولة. وقد قيل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.