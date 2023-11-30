الاتحاد تضحية وإنجاز وفخر

الوحدة والتلاحم من أهم القيم الأساسية التي تحتاجها المجتمعات، ويسعى لها الحكماء في كل زمان ومكان، لما لها من عظيم الأثر في بناء الدول والحضارات، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها، وتحقيق التآلف والوئام والسلام بين أبنائها، فيعيش الجميع في بيت متوحد وكالجسد الواحد، آمنين مطمئنين، يبنون وطنهم، ويسهرون على أمنه، ويسعون لازدهاره، ويحشدون طاقاتهم وجهودهم تحت راية واحدة ورؤية متوحدة لبناء حاضر متألق ومستقبل مشرق.

لقد تحقق هذا الحلم المزهر في دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971، على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسين، تحقق هذا الحلم الوطني بعد أن بذلوا الغالي والنفيس، وسهروا الليالي والأيام، وقدموا التضحيات الكبيرة، وكانوا نموذجاً في التفاني والعطاء، واجهوا التحديات بكل اقتدار، وتغلبوا على الصعاب بالتوكل والأمل والتفاؤل والتخطيط والإقدام، ليعطوا للأجيال دروساً مشرقة في هذه القيم، ويرفعوا رايات العزيمة والإصرار والصلابة في مواجهة التحديات، وفي هذا الصدد قال الشيخ زايد، طيب الله ثراه: ((إن الناس كانوا يكلمونني ويتحدثون عن أن الاتحاد لن ينجح وسيتزعزع، ولكني قلت لهم: إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد للاتحاد أن ينجح فسوف ينجح))، لتصبح قيمة التضحية والصبر والحكمة وبُعد النظر وتغليب المصالح العليا من أجل الوطن حاضرة في وجدان كل فرد من أبنائه، وبهذه القيم استطاع المجتمع الإماراتي مواجهة مختلف التحديات والمصاعب، حتى أن عجلة التنمية والإنجازات لم تتوقف لحظة واحدة في أوج أزمة كورونا، التي أوقفت حركة العالم، وعانت بسببها دول ومجتمعات، وكان لدولة الإمارات شأن آخر، فحولت التحديات إلى فرص ونجاحات.

نعم، لقد تمكن القادة المؤسسون بفضل الله تعالى من توحيد البلاد تحت راية واحدة، راية الاتحاد، ليكون هذا الحدث الوحدوي لحظة تاريخية فارقة بكل المقاييس، لحظة ميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تسطع شمسها في سماء العالم، لتشق طريقها نحو تغيير شامل في شتى مناحي الحياة، بما يحقق الرخاء والازدهار والحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها، وفي غضون سنوات قليلة غدت دولة الإمارات في مصاف الدول الحديثة، وزخرت سجلها الحافل بالإنجازات العظيمة، وفي كل خطوة رفعت شعار: لا صوت يعلو فوق صوت الإنجاز.

ثم سلم القادة المؤسسون الراية لمن بعدهم، فأكملت دولة الإمارات مسيرتها النهضوية على يد قادة نابغين ملهمين لا يعرفون المستحيل، وها هي تحصد الإنجازات تلو الإنجازات بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حتى سطرت أمجادها في الفضاء عبر المركبات الفضائية ورواد الفضاء الإماراتيين، لتعطي دولة الإمارات للعالم نموذجاً مضيئاً في العمل والعطاء والإنجاز، وتؤكد أن التقدم الحقيقي في التنمية والازدهار وزرع السعادة في نفوس الناس، لتكون دولة الإمارات بذلك من أسعد الأوطان، وبفضل ذلك أضحت مركزاً عالمياً، ووجهة يقصدها الناس من شتى بقاع الأرض، ليتنعموا فيها بالحياة الكريمة.

إن كل هذه الإنجازات التي انبثقت لحظتها الأولى منذ فجر الاتحاد هي موضع فخر واعتزاز، وهي من أعظم النعم التي تقتضي شكر المولى جل في علاه، والناظر فيما يجري في العالم من مآسٍ وكوارث يدرك حجم ما هو فيه من النعم التي لا تقدر بثمن، نعمة الوطن الاستثنائي والقيادة الحكيمة والتلاحم والأمن والاستقرار ومقومات الحياة الكريمة بكل ما في هذه الكلمة من معنى، ومن واجب الجميع المحافظة على هذه النعم، وغرس قيمها في نفوس الأبناء والبنات، لينشؤوا على الاعتزاز بوحدتهم وتلاحمهم، والتمسك بقيمهم الأصيلة، وينطلقوا في ميادين المواهب والإبداعات ليقدموا أرقى مثال عن المواطنة الصالحة الإيجابية.

واليوم وبعد مرور 52 عاماً على قيام الاتحاد، تقف دولة الإمارات شامخة، تحصد الإنجازات المتوالية في شتى المجالات، وقطار التطور والازدهار لا يتوقف، فلا يمر وقت إلا ونسمع عن إنجاز جديد بحمد الله تعالى، وبهذه المناسبة نجدد العهد على المضي خلف قيادتنا، متلاحمين متكاتفين، متمسكين بوحدتنا، ماضين لتحقيق كل ما فيه رفعة وطننا وازدهار مجتمعنا.