ويبقى هناك أمل عربي

الدول العربية في المنطقة تحتفي.

هناك ثقافة الموت، وهناك ثقافة الحياة.

وما حدث خلال الأسبوع الأخير، على سبيل المثال، يوضح أن دول ثقافة الحياة في المنطقة تتقدم وتتطور، والحياة فيها مستمرة، رغم الصراعات والدماء والتحريض والتصعيد والتآمر، ومحاولات إيقاف كل مناحي الحياة، تحت دعوى ضرورة خوض الجهاد.

والجهاد، عموماً، هو ((بذل الجهد)) بشكل عام، ولديه دروب وأوجه مختلفة، وليست مقصورة على القتال.

أصحاب الفكر الديني المتطرف – للأسف – قصروا تفسير الجهاد على القتال وحده.

في هذا الأسبوع، نجحت السعودية نجاحاً مبهراً في الحصول، ولأول مرة في التاريخ، على أغلبية التصويت من الجولة الأولى لإقامة معرض اكسبو (الدولي 2030)، في عاصمتها الرياض.

إكسبو الرياض – بإذن الله – يتوقع أن يزوره 40 مليون زائر من سياح ورجال أعمال، ويتوقع أن يتابعه إلكترونياً مليار متابع.

هذا المعرض، سيعزز مكانة المنطقة، حيث مشروع الأمير محمد بن سلمان.

ذات الأثر دعم مكانة دولة الإمارات، حينما نجحت في تنظيم إكسبو دبي بشكل مميز ومبهر.

في هذا الأسبوع أيضاً، بدأ مؤتمر (كوب 28)، في مدينة دبي، بأكبر قدر من المشاركة والحضور التي عرفها هذا المؤتمر في نسخته هذه.

ويمكن القول إن فريق الإعداد الإماراتي، الذي يتقدمه الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبعوث الإمارات لشؤون التغير المناخي، قد قام بجهد عظيم للتحضير لهذا المؤتمر، بحيث يحقق 3 أهداف:

1. يحقق التوازن العملي والمنطقي بين حاجة العالم – حكماً – في مصادر الطاقة، مع تقليل أكبر قدر ممكن من تأثير الانبعاثات.

2. تطوير المشروع الدولي، الذي تم التعهد به في مؤتمر باريس من عام 2015، من أجل عالم أخضر وطاقة نظيفة.

3. تحقيق تحرك فعلي، وبالالتزام بما جاء في مؤتمر شرم الشيخ الأخير، بالتعويض عن الخسائر والأضرار.

من ناحية أخرى، نجحت قطر ومصر، بدعم عربي وعالمي، في توفير حتى الآن 7 أيام من الهدنة الإنسانية لشعب غزة الصبور.

يتم هذا بدعم قوي ونشط وذكي من الوفد العربي الإسلامي، الذي يقوده وزراء خارجية السعودية، ومصر والأردن وفلسطين، بدعم تركي وإندونيسي.

الصورة ليست قاتمة السواد، هناك نقاط شديدة الإيلام، وهناك أيضاً أحداث مشرقة متفجرة الإيجابية.

تعطيل كافة أوجه الحياة، تحت دعوى احترام الموت، هو الموت ذاته!