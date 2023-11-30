والمجهول لن يطال أهل غزة فقط، فالشظايا تتطاير، وتأخذ في طريقها القوي المتغطرس مع البريء الضعيف، والشظايا ليست ((ناراً وحديداً)) فقط، بل هي موقف ورأي وقناعة، وهي أقوى في كثير من الأحيان.

كثيرون عليهم الاستعداد للرحيل، خاصة تجار الأزمات، أصحاب الإمكانات المحدودة، والمحصورة في الدماء، وقد قالها إيهود باراك الذي يمثل المعارضة الإسرائيلية اليوم، بينما هو في ذات يوم سابق كان رئيساً للوزراء، وكان محتلاً متغطرساً، ومحباً لاستخدام القوة المفرطة في وجه الأبرياء العزل، قال إن إسرائيل بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية لا تضم المتطرفين، والمتطرفون هم نتنياهو وشركاؤه من اليمين المتشدد، وبلا شك على رأسهم من أوصل الأمور إلى ما نشهده اليوم، ذلك المستفز بتصريحاته العنصرية وتصرفاته الإجرامية، المدعو ((بن غفير))، من أشعل الشرارة باقتحاماته المتكررة مع المستوطنين للمسجد الأقصى، ومن وزع السلاح على الناس العاديين ليقتلوا بناء على الهوية، ومعه آخرون، مثل الذي هدد باستخدام القنبلة النووية ضد غزة، ومن يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو إذا لم تستكمل الحرب وتمسح غزة، هؤلاء يراهم باراك خطراً على الأمن الإسرائيلي، ويجب أن يختفوا من المشهد السياسي، فالخطر كان من حماس وأصبح من الداخل!

وحماس أيضاً راحلة، بل رحلت بالفعل، فالذين يدافعون عن غزة اليوم هم أهلها، شبابها وشاباتها، وليس ذلك التنظيم صاحب الصفقات المشبوهة، ليس بائعو الأوطان التابعون للعابثين بهذه الأمة، فلا سنوار ولا هنية ولا مشعل، ولا أي اسم من أسماء أولئك الذين يرفعون رايات النصر وهم واقفون على أنقاض المدينة.

ولم يبق من بعدهم إلا تلك السلطة الغائبة، والتي تجاوزتها الأحداث الأخيرة، والعاجزة بعد أن طالت فترة استرخائها، وحان موعد رحيلها.

المجهول يتربص بكل من قتل وشرد، ومن ضحى بشعبه من أجل دور بطولي قبل دخوله غرف الإنعاش.