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أسعار الفائدة تهوي بتمويل «الذكاء الاصطناعي» 45 %

11/30/2023 7:29:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجع الاستثمار في صناعة التكنولوجيا في أوروبا بمقدار نحو النصف تقريباً خلال العام الجاري 2023، مع معاناة المستثمرين من آثار أسعار الفائدة المرتفعة، وفقاً لبيانات من شركة رأس المال الاستثماري Atomico، التي كشفت عنه أنه على الرغم من ذلك ((كان الذكاء الاصطناعي فئة بارزة شهدت جولات تمويل ضخمة مستمرة)).

وأظهر تقرير ((حالة التكنولوجيا الأوروبية)) الصادر عن الشركة، أنه من المتوقع أن ينخفض التمويل الإجمالي للشركات الأوروبية المدعومة بالمشاريع بنسبة 45% في العام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وتتوقع Atomico وصول إجمالي تمويل مشاريع شركات التكنولوجيا الأوروبية إلى 45 مليار دولار هذا العام. وهذا أقل من 82 مليار دولار في العام الماضي 2022، وهو بحد ذاته أقل من 100 مليار دولار في العام السابق عليه.

وكانت تكنولوجيا المناخ قطاعاً بارزاً آخر، وفقاً للشركة مصدرة التقرير. وشكل تمويل الشركات في مجال الكربون والطاقة 27% من إجمالي رأس المال المستثمر في التكنولوجيا الأوروبية في العام 2023، أي أكثر بثلاث مرات مما كان عليه في عام 2021، وفق ما ذكرته شبكة CNBC.

وبحسب Atomico فإن القيمة الإجمالية لجميع شركات التكنولوجيا الخاصة والمدرجة في البورصة في أوروبا تجاوزت 3 تريليونات دولار في العام 2023، واستعادت هذا المستوى بعد تراجعها إلى ما دونه بكثير في العام 2022.

وفي العام الماضي، شهد قطاع التكنولوجيا الأوروبي خسارة 400 مليار دولار من القيمة السوقية الإجمالية. لكن لم تكن هناك أي اكتتابات عامة أولية ذات حجم كبير في أوروبا هذا العام.

وفي الوقت نفسه، ظل نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ ضعيفاً مقارنة بالسنوات السابقة. فقد وصلت قيمة الصفقات 36 مليار دولار في عام 2023، وكانت غالبية عمليات التخارج أصغر حجماً، حيث تقل قيمتها عن 100 مليون دولار.

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