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«تيك توك» يوافق على التزامات الخصوصية للرقابة الأبوية

11/30/2023 7:29:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت هيئة المنافسة بالمجر، إن تطبيق ((تيك توك)) للتواصل الاجتماعي، وافق على سلسلة من الالتزامات لحماية الخصوصية، والحد من الإعلانات، مقابل إنهاء تحقيق للهيئة التنظيمية المجرية بدون فرض عقوبات.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن ((تيك توك)) وافق على إقامة مركز إلكتروني لخصوصية البيانات، لتعزيز الرقابة الأبوية لحماية الأطفال. كما وافق تطبيق تيك توك بشكل تطوعي على خفض الإعلانات بنسبة 20 %.

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