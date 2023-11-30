«تيك توك» يوافق على التزامات الخصوصية للرقابة الأبوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت هيئة المنافسة بالمجر، إن تطبيق ((تيك توك)) للتواصل الاجتماعي، وافق على سلسلة من الالتزامات لحماية الخصوصية، والحد من الإعلانات، مقابل إنهاء تحقيق للهيئة التنظيمية المجرية بدون فرض عقوبات.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن ((تيك توك)) وافق على إقامة مركز إلكتروني لخصوصية البيانات، لتعزيز الرقابة الأبوية لحماية الأطفال. كما وافق تطبيق تيك توك بشكل تطوعي على خفض الإعلانات بنسبة 20 %.
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