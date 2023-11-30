«غوغل» تدفع لمؤسسات الإعلام بكندا لاستخدام محتواها

بعد أشهر من المفاوضات، توصلت كندا و((غوغل)) إلى اتفاق ((تاريخي)) يفرض على المجموعة العملاقة دفع مبالغ مالية للمؤسسات الإعلامية مقابل توزيع محتواها، وفق ما أعلنت الحكومة الفيدرالية.

وأعلنت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج في أوتاوا، أن ((غوغل ستقدم دعماً مالياً بقيمة 100 مليون دولار (كندي) سنوياً (73,5 مليون دولار أمريكي)، مع مراعاة التضخم))، واصفة الاتفاق بأنه ((تاريخي)). ومع ذلك، أوضحت الوزيرة أن كندا تحتفظ ((بالحق في إعادة درس الاتفاقية)) إذا جرى التفاوض على اتفاقيات أفضل في بلدان أخرى.

ورحب رئيس الوزراء جاستن ترودو، بالاتفاق قائلاً أن الاتفاقية تمثل ((نموذجاً لأنظمتنا الديمقراطية)). وأرادت حكومته في البداية الحصول على 172 مليون دولار من غوغل في نهاية هذه المفاوضات.

وانخرطت أوتاوا في مواجهة مع شركتي غوغل وميتا في الأشهر الأخيرة حول قانونها الجديد بشأن ((الأخبار عبر الإنترنت))، والذي من شأنه أن يجبر الشركات الرقمية العملاقة على إبرام اتفاقيات تجارية مع وسائل الإعلام لبث محتواها على منصاتها.