«غوغل» تدفع لمؤسسات الإعلام بكندا لاستخدام محتواها

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعد أشهر من المفاوضات، توصلت كندا و((غوغل)) إلى اتفاق ((تاريخي)) يفرض على المجموعة العملاقة دفع مبالغ مالية للمؤسسات الإعلامية مقابل توزيع محتواها، وفق ما أعلنت الحكومة الفيدرالية.
وأعلنت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج في أوتاوا، أن ((غوغل ستقدم دعماً مالياً بقيمة 100 مليون دولار (كندي) سنوياً (73,5 مليون دولار أمريكي)، مع مراعاة التضخم))، واصفة الاتفاق بأنه ((تاريخي)). ومع ذلك، أوضحت الوزيرة أن كندا تحتفظ ((بالحق في إعادة درس الاتفاقية)) إذا جرى التفاوض على اتفاقيات أفضل في بلدان أخرى.
ورحب رئيس الوزراء جاستن ترودو، بالاتفاق قائلاً أن الاتفاقية تمثل ((نموذجاً لأنظمتنا الديمقراطية)). وأرادت حكومته في البداية الحصول على 172 مليون دولار من غوغل في نهاية هذه المفاوضات.
وانخرطت أوتاوا في مواجهة مع شركتي غوغل وميتا في الأشهر الأخيرة حول قانونها الجديد بشأن ((الأخبار عبر الإنترنت))، والذي من شأنه أن يجبر الشركات الرقمية العملاقة على إبرام اتفاقيات تجارية مع وسائل الإعلام لبث محتواها على منصاتها.
MENAFN30112023000110011019ID1107518609
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.