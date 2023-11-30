«غوغل» تدشن أكبر مراكزها للأمن السيبراني في أوروبا

دشّنت شركة ((غوغل))، أول من أمس الأربعاء، في ملقة (جنوب إسبانيا)، أكبر مركز للأمن السيبراني لها في أوروبا، وهو سيتولى تطوير أدوات لمكافحة التهديدات السيبرانية، بالتعاون مع مؤسسات وشركات أوروبية، على ما أعلنت المجموعة الأمريكية.

وفي ظل الزيادة الحادة في الهجمات الإلكترونية في كل أنحاء العالم، أطلقت غوغل العمل في مركزها الثالث للأمن السيبراني في أوروبا، بعد مركزَي ميونيخ، المتخصص في السرية، ودبلن المخصص للمحتوى.

ولاحظ مسؤول الشؤون العامة في غوغل، كِنت ووكر، في تصريح لوسائل الإعلام، أن ((الهجمات الإلكترونية العالمية زادت بنسبة 38 % عام 2022، وأصبح المتسللون أكثر عدوانية، ويحاولون أيضاً زعزعة استقرار الديمقراطية، ولهذا السبب، ينبغي التعاون على المستوى الدولي)).

ويفتقر الاتحاد الأوروبي إلى 500 ألف خبير، ولا تستطيع 46% من الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة توظيف واحد، مع أن 43% منها تعرّضت لهجمات إلكترونية. وقالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، ديتا تشارانزوفا، في كلمة بالفيديو: إن الاتحاد ((يقدّر أن 230 ألف إصابة جديدة بالبرامج الضارة تسجّل كل يوم)).

وأعلنت غوغل أيضاً، أنها ستمنح 10 ملايين دولار لجامعات في 8 دول أوروبية، لتعزيز التدريب على الأمن السيبراني.

وباعتبارها هدفاً دائماً للقراصنة، أعلنت الشركة الأمريكية العملاقة عام 2021، أنها ستستثمر 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات، لتعزيز الأمن السيبراني للبنية التحتية العالمية.