صاروخ لا تنتهي صلاحيته
التاريخ
11/30/2023 7:29:23 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وسائل إعلام صينية، أن بكين تجهز لإطلاق أول صاروخ فضائي طورته ليكون قابلاً للاستخدام مرات عدة.
وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن الإطلاق الأول لصاروخ Xingyun-1 الصيني القابل لإعادة الاستخدام يتم عام 2024 من مقاطعة هاينان، حسب ((روسيا اليوم)).
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