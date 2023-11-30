صاروخ لا تنتهي صلاحيته

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن بكين تجهز لإطلاق أول صاروخ فضائي طورته ليكون قابلاً للاستخدام مرات عدة.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن الإطلاق الأول لصاروخ Xingyun-1 الصيني القابل لإعادة الاستخدام يتم عام 2024 من مقاطعة هاينان، حسب ((روسيا اليوم)).