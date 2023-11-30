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صاروخ لا تنتهي صلاحيته

11/30/2023 7:29:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن بكين تجهز لإطلاق أول صاروخ فضائي طورته ليكون قابلاً للاستخدام مرات عدة.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن الإطلاق الأول لصاروخ Xingyun-1 الصيني القابل لإعادة الاستخدام يتم عام 2024 من مقاطعة هاينان، حسب ((روسيا اليوم)).

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