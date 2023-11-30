حدث وتاريخ.. 01 ديسمبر
التاريخ
11/30/2023 7:29:23 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
1640 ملك البرتغال جون الرابع يتمكن من تخليص بلاده من سيطرة إسبانيا وذلك بعد 60 عاماً من هذه السيطرة.
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