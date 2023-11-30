إسبانيا: ما يحدث في غزة مرفوض

شكّك رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في احترام إسرائيل، القانون الدولي الإنساني، بالنظر إلى عدد من سقطوا من المدنيين، طوال فترة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على أن ((ما يحدث في غزة غير مقبول)).

وأضاف سانشيز، خلال مقابلة مع التلفزيون الإسباني، أمس، ((مع الصور التي نشاهدها، والأعداد المتزايدة من الأطفال، الذين (يسقطون)، لدي شك جدي في أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني)).

ودان سانشيز، في الوقت ذاته، اقتحام حركة ((حماس)) في السابع من أكتوبر، وأضاف: ((على ((حماس)) أن تفرج عن جميع (الأسرى) دون شروط))، واعتبر أنه ((من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية، وأن تستقر المنطقة.. لا يمكن لأوروبا أن تسمح لنفسها بأن تكون لها جبهتا حرب مفتوحة: في أوكرانيا، وأخرى في الشرق الأوسط)). وتعهد سانشيز بعمل الحكومة الإسبانية، من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبعد ذلك أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أمس استدعاء سفيرة بلاده لدى مدريد بسبب ((التصريحات المشينة)) التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني والتي شكك من خلالها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. في وقت سابق، لوّح سانشيز باتخاذ قرار فردي للاعتراف بفلسطين، دولة مستقلة، إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة.

حينها، استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي، سفير إسرائيل لدى مدريد للتشاور، على خلفية تصريحات سانشيز. وكتب كوهين، وقتها، على ((إكس)): ((بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسباني، الذي كرر اتهاماته، التي لا أساس لها من الصحة، اتصلت بسفير إسرائيل لدى إسبانيا، وطلبت منه العودة للتشاور)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز