خارطة طريق صينية لمؤتمر سلام و«حل الدولتين»

عرضت الصين، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، في الأمم المتحدة، رؤيتها الشاملة لحل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، وتحقيق تسوية ((عادلة، ودائمة)) للقضية الفلسطينية، ودعت إلى وضع جدول زمني، وخارطة طريق، واقعيين، لـ((حل الدولتين)).

جاء المقترح ضمن ورقة توضح موقف الصين بشأن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بمناسبة تولي الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

ولفتت الصين إلى أنه يتعين على مجلس الأمن (المؤلف من 15 عضواً)، تكثيف وساطاته الدبلوماسية، وإعادة إطلاق ((حل الدولتين))، وعقد مؤتمر سلام دولي.

وحضت المجلس على الاستجابة للنداء العام من المجتمع الدولي بشأن ((وقف شامل لإطلاق النار)) لإنهاء القتال، داعية أعضاءه إلى ((الوفاء بالتزامات القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ووقف كافة الهجمات العنيفة بحق المدنيين)).

ورفضت الصين التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وطالبت بالإفراج عن جميع المدنيين الأسرى بأسرع وقت ممكن.

وخلال ترؤس اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة، مساء أول من أمس، في نيويورك، طالب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بـ((هدنة دائمة)) في قطاع غزة، وحذّر من اتساع الصراع إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.

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