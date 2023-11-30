حالة طوارئ في الصومال جرّاء الفيضانات

أعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، وفاة 101 شخص، جرّاء الفيضانات الجارفة التي تضرب بعض محافظات البلاد، نتيجة تواصل الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة ((إل نينيو)) المناخية. بينما أعلنت السلطات في مقديشو، حالة طوارئ في مواجهة حجم الكارثة.

وبثّت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أمس، تصريحات الرئيس الصومالي، عن خسائر الفيضانات، أنها أثرت في 2.5 مليون شخص، منهم: مليون نازح، فيما بلغت حصيلة الضحايا المسجلة 101.

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن السيول والفيضانات الجارفة، زادت أيضاً، حيث دمرت السيول 140 ألف منزل، وتسببت في نفوق 4000 رأس ماشية. ووجّه الرئيس الصومالي بـ ((استمرار المساعدات للمنكوبين في مناطق السيول والفيضانات)). وقال الرئيس الصومالي: ((بلادنا تمر بمرحلة حرجة، وسكاننا تأثروا بالفيضانات في كل مكان))، محذراً بدوره من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأفادت منظمة ((أكشن أغينست هانغر))، غير الحكومية، في بيان، بأنه ((وضع كارثي. المناطق التي كانت تكافح من أجل التعافي من التبعات الاقتصادية والبيئية الناجمة عن موجة جفاف طويلة، أصبحت الآن تتضرر بالفيضانات أيضاً)).

ويشهد القرن الأفريقي أمطاراً غزيرة وفيضانات جارفة، مرتبطة بظاهرة ((إل نينيو)) المناخية، أودت لحد الآن بحياة العشرات، فيما تسببت في نزوح واسع النطاق، خصوصاً في الصومال، حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسوراً، وأغرقت مناطق سكنية. وعادة ما تكون ظاهرة ((إل نينيو)) نتاج الاحتباس الحراري في المحيط الهادئ الاستوائي، في ((انعكاس)) الطقس، حيث تهطل أمطار غزيرة في المناطق الجافة، بينما يحل الجفاف في المناطق الغنية بالأمطار.

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